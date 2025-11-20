본문 바로가기
[오늘의신상]버거킹, 불닭·양념소스 담은 '크리스퍼 랩' 2종

한예주기자

입력2025.11.20 08:14

'한국맛' 캠페인 계속
삼양식품 불닭소스 더한 랩 등 선봬

버거킹이 지난달 한국의 매운맛을 담아 선보인 '크리스퍼 불닭·양념치킨'의 뒤를 이어 보다 가볍게 즐길 수 있는 '크리스퍼 랩 불닭 치킨'과 '크리스퍼 랩 양념치킨'을 출시한다고 20일 밝혔다.


이번 신메뉴 '크리스퍼 랩 불닭 치킨'은 크리스퍼 텐더에 삼양식품의 '불닭소스'를 더해 강렬한 매운맛을 선사한다. '크리스퍼 랩 양념치킨'은 매콤달콤한 양념소스로 친숙하면서도 중독성 있는 맛을 즐길 수 있다. '크리스퍼 랩 불닭·양념치킨' 두 메뉴 모두 한 손에 간편하게 들고 먹을 수 있는 랩 형태로, 각각 단품 3500원이다.

불닭·양념 소스 담은 '크리스퍼 랩' 2종. 버거킹

불닭·양념 소스 담은 '크리스퍼 랩' 2종. 버거킹

버거킹은 이번 출시를 통해 지난달부터 이어온 '한국맛 크리스퍼' 캠페인을 한 번 더 강조하고, 크리스퍼 플랫폼에 대한 소비자 접점을 확대해 나갈 예정이다.


버거킹 관계자는 "새롭게 선보인 '크리스퍼 랩 불닭·양념치킨'은 버거킹만의 관점에서 한국을 대표하는 매운맛을 재해석한 '한국맛 크리스퍼'를 다양하게 즐길 수 있도록 준비한 구성"이라며 "버거와는 또 다른 매력을 가진 랩 형태로, 가볍고 부담 없는 간식이나 식사 메뉴로도 즐겨보시길 바란다"고 말했다.


'크리스퍼 랩 불닭 치킨'과 '크리스퍼 랩 양념치킨'은 전국 버거킹 매장에서 이날부터 내년 2월4일까지 한정 판매된다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
