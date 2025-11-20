본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중진공-안전보건공단, 中企 산업재해 예방 '맞손'

이성민기자

입력2025.11.20 08:06

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중대재해예방바우처·사업주 교육 협력

중소벤처기업진흥공단은 한국산업안전보건공단과 20일 서울 중구 안전보건공단 서울광역본부에서 '중소벤처기업 산업재해 예방 및 안전문화 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.


경남 진주시 중소벤처기업진흥공단 본부. 중소벤처기업진흥공단

경남 진주시 중소벤처기업진흥공단 본부. 중소벤처기업진흥공단

AD
원본보기 아이콘

양 기관은 제조혁신 지원과 산업안전보건교육 사업을 연계해 중소벤처기업의 산업재해 예방과 안전한 작업환경 조성을 지원한다. 중진공은 중대재해예방바우처 제공과 연수과정 내 안전보건교육 연계를 강화하고, 안전보건공단은 산재예방요율제 사업주교육 운영과 산업재해 예방 관련 전문 콘텐츠를 제공할 예정이다.

중대재해예방바우처는 중소벤처기업부와 중진공이 제조 중소기업의 안전보건관리체계 구축을 지원하기 위해 운영하는 사업이다. 제조 중소기업은 컨설팅을 받은 후 안전시설 구축, 시제품 제작 등 기술지원을 받을 수 있다. 매출 규모에 따라 40~80% 보조율로 기업당 최대 5000만원까지 중대재해 예방을 위한 컨설팅, 기술지원을 바우처 형태로 이용할 수 있다. 지난해부터 현재까지 149개 기업에 총 67억원의 중대재해 바우처를 발급했다.


산재예방요율제 사업주교육은 고용노동부와 안전보건공단이 50인 미만 제조업 사업주를 대상으로 실시하는 교육으로, 사업주가 안전보건교육을 4시간 이수하고 산재예방계획서를 제출하면 1년간 산재보험료율 10% 인하 혜택을 적용받을 수 있다.


반정식 중진공 지역혁신이사는 "중대재해처벌법이 5인 이상 50인 미만 중소규모 사업장으로 확대되면서 제조 중소기업의 경영 부담이 커지고 있다"며 "기업의 부담은 덜어주고 안전보건 수준을 높일 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 전했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"에스파 오지 마" 5만명 청원까지…K팝 그룹에 '불똥'튄 中·日 갈등 "에스파 오지 마" 5만명 청원까지…K팝 그룹에 '불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기