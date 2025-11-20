'황금돼지·롤렉스·샤넬 등'…경기도, 체납 압류동산 313점 공매

경기도가 고액·상습 지방세 체납자로부터 압류한 동산 313점을 오는 12월1일부터 3일까지 온라인 공매를 진행한다.

이번 공매에 나오는 동산은 ▲귀금속 155점 ▲명품 시계 7점 ▲명품 가방 67점 등 총 313점이며 감정가액은 2억2600만원이다.

주요 품목을 보면 황금돼지(감정가 2208만원), 황금메달(1352만원), 샤넬 가방(250만원), 롤렉스 시계(240만원) 등이다. 골프채·양주·상품권 등도 있다. 상세 목록은 이달 24일 한국경공사(kapao.co.kr) 공매 전용 사이트에 게시됐다.

공매 참여 희망자는 스마트폰이나 PC로 전자입찰에 참여할 수 있다. 낙찰자는 오는 12월5일 오전 10시에 발표된다.

압류 동산 공개 매각은 고액 체납자의 은닉 재산을 환수하고 조세 정의를 실현하기 위한 조치로, 직접 동산 공매를 시행하는 지자체는 전국에서 경기도가 유일하다.

경기도는 낙찰자가 안심하고 입찰할 수 있도록 낙찰 물품이 위조품으로 판명될 경우 납부금 환불과 함께 감정가(최저입찰가)의 100%까지 보상하는 제도를 도입했다.

노승호 경기도 조세정의과장은 "이번 공매 물품은 모두 납세 의무를 회피한 고질 체납자의 거주지에서 압류한 것"이라며 "성실한 납세자가 존중받는 사회를 만들기 위해 빈틈없는 조세행정과 강도 높은 체납처분을 이어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>