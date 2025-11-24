[논단]ESS, 기후에너지 시대 전략산업으로 키워야

재생에너지 보조 아닌 독립적 육성

안정적 공급망으로 기회 얻은 韓

박태성 한국배터리산업협회 상근부회장

인공지능(AI) 확산과 기후·에너지 전환이 가속화하면서 에너지저장장치(ESS)가 에너지 산업의 핵심 전략자산으로 주목받고 있다. 그동안 글로벌 ESS 시장은 중국이 주도해 왔지만 중국 중심 공급망에 대한 우려와 지정학적 리스크가 커지면서 한국 ESS 산업에 새로운 기회가 열리고 있다. 이런 환경 변화 속에서 ESS를 재생에너지의 보조 수단이 아닌 독립된 전략산업으로 육성하는 국가적 접근이 필요하다.

글로벌 ESS 시장은 고속성장을 이어가고 있다. 블룸버그NEF는 내년 시장 규모(설치 기준)가 33% 증가한 360GWh에 이를 것으로 봤다. 2035년까지는 연평균 20% 내외로 성장할 전망이다. 미국의 경우 데이터센터 전력 수요 폭증과 노후화된 전력망이 ESS 도입을 강하게 견인하고 있다. 유럽도 계통 안정화와 재생에너지 확대를 위해 ESS 투자를 본격화하고 있다.

그러나 시장 구조는 여전히 중국 의존도가 지나치게 높다. 이는 에너지 안보 차원의 리스크를 노출하고 있다. 미국을 비롯한 주요국들이 고율 관세와 공급망 규제 등으로 중국 의존도 축소 정책을 강화하는 이유다.

글로벌 시장은 '안정적 공급망 확보'라는 명확한 방향으로 재편되고 있다. 이는 한국 ESS 산업에 전략적 기회가 되는 지점이다. 다행히 국내 기업들은 높은 안전성, 품질 신뢰도, 프로젝트 운영 역량을 기반으로 미국·유럽·중동에서 대형 ESS 프로젝트를 잇달아 수주하며 경쟁력을 입증하고 있다.

기존 전기차 배터리 생산 라인의 ESS 전환, LFP(리튬·인산철) 투자 확대, 장주기 ESS 및 AI 데이터센터 특화형 제품 개발 등도 속도를 내고 있다. 정부 역시 AI 경제, 에너지 고속도로, 온실가스 감축목표(NDC) 상향 등 ESS 친화적 정책을 추진하며 시장 기반을 강화하고 있다.

하지만 현 정책 체계만으로는 ESS 산업을 국가 전략산업으로 도약시키기에는 한계가 분명하다. 기술·시장·제도가 분절돼 있고, 중장기 기술전략도 체계적이지 않다. 이제는 산업 생태계 관점의 종합 전략이 필요하다.

첫째, 민관 합동 'ESS 산업전략위원회'를 신설해 시장·기술·제도를 통합하는 국가전략과 5년·10년 단위 중장기 발전 로드맵을 마련해야 한다. ESS를 재생에너지의 하위 요소가 아닌 독립된 산업으로 규정하고 특화된 산업정책을 수립해야 한다.

둘째, ESS 설치 목표의 상향 및 세분화가 필요하다. 현행 전력수급계획의 계통안정용 ESS 목표(2.2GWh)는 전력 계통 변화 속도에 비해 부족하다. 재생에너지 연계, 계통안정, 데이터센터 전용 등 용도별 분석과 목표 재설정이 필요하고, 전력시장 제도, 투자 인센티브, 보조금 체계도 재정비해야 한다.

셋째, 차세대 ESS 연구개발(R&D)에 선택과 집중이 중요하다. 장주기 ESS, ESS 화재 안전성 혁신 기술, 나트륨이온 등 차세대 배터리 셀·소재부품 및 장비, AI 기반 에너지관리기술(EMS)은 글로벌 경쟁력을 좌우할 핵심 분야다. '선도 기술·실증·표준'이 유기적으로 연결되는 R&D 체계를 구축해야 한다.

넷째, 해외 수주 경쟁력 강화를 위한 '팀 코리아' 체제를 구축할 필요가 있다. 배터리·시스템통합(SI)·태양광·풍력·가상발전소(VPP) 기업이 참여하는 통합 얼라이언스를 구성하고 정부는 정책 금융을 연계해 대규모 해외 프로젝트의 리스크를 완화해야 한다.

AI 경제의 부상과 기후 위기 심화 속에서 ESS는 전력망 보조장치를 넘어 경제안보와 에너지산업 경쟁력의 기반이 되고 있다. 글로벌 ESS 시장 재편의 전략적 기회를 놓쳐서는 안 된다. 새 정부의 기후·에너지 정책과 연계된 체계적 산업전략을 통해 ESS를 대한민국의 새로운 성장동력으로 육성해야 할 것이다.







