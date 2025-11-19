조동주 이랜드 대표 "물류센터 화재, 2일·5일 생산 체계로 빠른 회복"

천안 물류센터 전소 여파 속 신속 복구

천안 물류센터 화재로 큰 타격을 입은 이랜드가 '2일·5일 생산 체계'를 기반으로 공급망 재정비에 속도를 내고 있다.

조동주 이랜드월드 대표는 19일 내부 공지문을 통해 "이번 사고로 회사는 막대한 손실을 입었다"면서도 "그룹이 보유한 물류 인프라와 거점 물류 시스템을 통해 온라인 배송도 빠르게 안정화되고 있다"고 짚었다.

조 대표는 2일·5일 생산 체계가 이번 위기 상황에서 효과를 내고 있다고 강조했다. 2일·5일 생산체계는 기획, 디자인, 생산, 발주, 매장구현까지 단 2일 만에 옷을 생산할 수 있도록 하고 물량이 많아지면 해외에서 5일 안에 더 많은 물량을 생산하도록 하는 것을 말한다.

조 대표는 "국내 생산기지를 통해 만들어진 신상품이 매장에 도착해 쌓이고 있고, 해외 생산기지에서는 겨울 상품들이 믿을 수 없는 속도로 빠르게 생산되고 있다"며 "수년간 노력해 완성한 2일·5일 생산체계가 빛을 발하기 시작했다"고 설명했다.

조 대표는 화재 현장 지원을 아끼지 않겠다고도 말했다. 그는 "이랜드클리닉 의료진과 복지재단 직원들이 천안 지역에 내려가 인근 주민 진료와 민원, 보험안내 등을 도울 예정"이라며 "사고 수습 과정에서 지역사회와 회사의 이웃이 불편을 겪지 않도록 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

아울러 조 대표는 큰 혼란에도 각자의 자리에서 맡은 역할을 지켜주는 직원들에 대해 감사함도 표했다. 조 대표는 "모든 절차가 흔들림 없이 진행되고 있으며, 경영진 또한 원팀으로 대응하고 있다"며 "오랫동안 우리가 구축한 인재와 시스템, 인프라가 서로 협력해 시너지를 만들어 내고 있으며 이번 위기를 반드시 극복해내겠다"고 강조했다.

앞서 지난 15일 오전 6시 10분께 충청남도 천안시 이랜드패션 물류센터에 화재가 발생해 60시간 만에 완전히 진압됐다. 이번 불로 전소된 물류창고는 연면적 19만3210㎡ 규모로 지하 1층·지상 4층으로 이뤄졌다. 화물차 150대가 동시 접안해 일일 최대 5만박스, 연간 400만∼500만박스를 처리하는 대형 물류 시설이다.





