코스닥 7.38P 내린 871.32 마감(0.84%↓)
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥 7.38P 내린 871.32 마감(0.84%↓)
2025년 11월 19일(수)
코스닥 7.38P 내린 871.32 마감(0.84%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래
삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄'
"진짜 우리 아기 아니었다, 가슴이 쿵쾅"…산후조리원 CCTV 보던 산모 '경악'
'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다
"4인 가구 매달 60만원 받는다"…소득·연령 제한 없는 지원금에 '우르르'
"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소
출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배
포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래
"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상
고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"
李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?