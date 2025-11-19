한샘, 시흥 거북섬에 '한샘숲 2호' 조성

임직원 40여명 생태복원 활동 진행

한샘은 경기도 시흥시 거북섬에서 진행된 '한샘숲 2호' 조성 행사에 임직원 40여명이 참여해 나무심기 봉사활동을 펼쳤다고 19일 밝혔다.

한샘은 가구의 주 원자재인 나무를 보전하고 국내 산림 생태계 보호에 기여하기 위해 지속적인 숲 조성 활동을 추진해 왔다. 지난 9월에는 도시환경 개선과 생물다양성 증진을 목표로 환경 NGO 평화의숲과 '한샘숲 2호' 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

한샘숲 2호는 사업장이 위치한 시흥 시화공업단지 인근 1500평 규모의 부지에 조성되는 도시숲이다. 칡덩굴로 뒤덮여 생육이 어려웠던 공간을 복원해 녹지 대기오염과 소음을 줄이고 지역사회에 자연 친화적 휴식공간을 제공할 예정이다.

행사에는 한샘 임직원 40여명이 참여해 1.5m 높이의 해송 700여 그루를 식재했다. 남은 구간은 지역 영림단을 통해 추가 식재가 이뤄져 이곳에 총 1200그루의 나무가 심겨질 예정이다. 한샘은 내년부터 임직원이 직접 참여하는 숲 가꾸기 및 생태 모니터링 프로그램을 확대, 발전시켜 운영한다는 계획이다.

한샘과 평화의숲은 향후 3년간 풀 베기, 덩굴제거, 비료 주기, 가지치기, 전문가 생태 모니터링 등 정기적인 생태 관리 프로그램을 공동 운영하며 숲 가꾸기 활동을 이어간다.

한샘 관계자는 "한샘은 지역사회와 함께하는 도시숲 조성을 통해 ESG 경영을 실천하고 있다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하며, 자연과 사람이 공존하는 환경 조성에 앞장서겠다"고 했다.





