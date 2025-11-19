경기신보, 19일 안산 방아머리해수욕장 일대서 '해양 정화활동'

경기신용보증재단이 19일 안산 대부도 일대에서 해양 정화활동을 펼쳤다.

경기신보는 이날 시석중 이사장을 비롯해 임직원 20여명이 안산시 대부도 방아머리 해수욕장 일대에서 '경기바다 함께해(海)' 해양 정화 활동을 벌였다고 밝혔다.

'경기바다 함께해(海)'는 깨끗한 경기바다 조성을 위해 경기도와 김포·시흥·안산·평택·화성 등 연안 5개 지역 및 경기신보 등 도내 16개 공공기관이 협력 체계를 구축하고 자발적으로 해안가를 청소하는 활동이다.

시석중 경기신용보증재단 이사장을 비롯한 임직원 20여명이 안산 대부도 방아머리 해수욕장 일대에서 해양 정화활동을 벌였다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

경기신보는 2023년부터 3년 동안 '경기바다 함께해(海)' 해양 정화 활동에 참여하고 있다.

이번 활동은 안산시가 마대 등 환경 정화 활동에 필요한 장비를 지원하고, 경기신보 임직원이 직접 해수욕장 일대에서 해양 폐기물과 해수욕장에 버려진 생활 쓰레기를 수거하는 방식으로 진행됐다.

시석중 경기신보 이사장은 "임직원이 자발적으로 참여해 경기도 바다를 깨끗하게 만드는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 경기신보는 지속가능한 ESG 실천 활동을 강화해 지역사회와 상생하고, 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>