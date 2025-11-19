"학생 학습권 최우선" 전남교육청, 학교비정규직 총파업 '비상대응'

긴급 대응팀 구성…급식·돌봄 공백 '최소화'

노동권 존중 vs 학습권 보호, "파업 철회 촉구"

전남도교육청은 전국학교비정규직연대회의(노동조합)의 오는 21일 총파업 예고와 관련해 학생 학습권 침해와 학부모 불편을 최소화하기 위해 비상 총력 대응 체제를 가동했다고 19일 밝혔다.

도교육청은 본청과 전 교육지원청에 파업대책 상황실을 설치하고, 현장의 주요 현안 사항에 신속히 대응할 긴급 대응팀을 구성했다. 학교에는 '교육공무직원 파업 대응 매뉴얼'을 안내하고 사전 대비를 주문했다.

학교별 맞춤형 대책도 마련했다. 파업 참여 인력 규모를 고려해 단축 수업 또는 대체 급식(완제품 빵·우유, 간편식 등)을 실시하고, 불가피한 경우 학부모에게 도시락 지참을 안내해 학생 영양 결손을 최소화한다.

초등돌봄교실은 내부 인력을 활용해 공백을 방지하고, 특수교육은 학교별 대책과 단축수업 등을 통해 학생과 학부모 불편을 줄인다. 또한 교육청과 교육지원청 상황실을 통해 학교 행정 업무와 보건 등 주요 현안에 신속히 대응한다.

도교육청 관계자는 "노동자의 쟁의권을 존중하지만, 학생의 학습권과 안전이 노사 갈등의 희생양이 되어서는 안 된다"며 "파업 계획을 철회해달라"고 노동조합에 간곡히 요청했다.

아울러 교육부와 17개 시도교육청은 노동조합의 처우 개선 요구에 진정성 있게 교섭에 임할 예정이라고 밝혔다.





