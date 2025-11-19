본문 바로가기
[특징주]에스피지, LG와 로봇 액추에이터 협력 소식에 급등

권현지기자

입력2025.11.19 14:41

에스피지 가 19일 LG와의 로봇 액추에이터 사업 협력 소식에 강세다.


이날 오후 2시 36분 기준 코스닥 시장에서 에스피지 주식은 전 거래일 대비 26.28% 오른 3만8200원에 거래되고 있다. 주가는 3만2400원으로 출발해 장중 한때 3만8800원까지 치솟기도 했다.

이날 에스피지는 LG사이언스파크와 로봇용 액추에이터 분야에서 협력한다고 밝혔다. 로봇 관절 핵심 부품인 감속기 기술 역량을 바탕으로 LG사이언스파크와 액추에이터 협력을 도모하고 사업화도 추진한다는 계획이다. 에스피지는 감속기 전문 기업이고, LG사이언스파크는 LG의 연구개발(R&D) 조직이다.


여영길 에스피지 대표는 "LG사이언스파크와 협력을 통해 공동 R&D와 사업화 기회를 확대하고, 다양한 로봇 애플리케이션에서 고성능 제품 포트폴리오를 강화하겠다"고 말했다.

[특징주]에스피지, LG와 로봇 액추에이터 협력 소식에 급등
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

