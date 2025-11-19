BNK금융, 11월 ‘Play on BNK’ 클래식 공연…부산시향 초청 가을감성 더한다

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 지역민 문화 나눔 프로그램 'Play on BNK(시민과 함께 즐기다)'의 11월 공연으로 부산시립교향악단 클래식 콘서트를 부산은행 본점 2층 오션홀에서 개최한다고 19일 전했다.

'Play on BNK'는 BNK금융그룹이 지역사회에 다양한 예술 향유 기회를 제공하기 위해 기획한 무료 문화공연 시리즈로, 클래식·국악·코미디·강연·영화 등 폭넓은 콘텐츠를 매달 선보이고 있다.

이번이 19번째로 마련된 11월 공연에서는 부산시향을 비롯해 소프라노 박하나, 바이올린 이지혜, 트럼펫 드미트리 로카렌코프 등이 출연해 가을의 깊은 울림을 담은 무대를 꾸민다. 공연은 28일 오후 7시 오션홀에서 열린다.

관람 신청은 11월 19일 오후 5시부터 27일까지 부산은행 모바일뱅킹을 통해 무료로 가능하며, 지정석·비지정석을 선택해 신청할 수 있다.

다만 공연 시작 10분 전인 오후 6시 50분 이후 입장객은 좌석 구분 없이 착석하게 된다.

BNK금융그룹 관계자는 "겨울을 앞두고 클래식 공연이 시민들께 작은 쉼과 여유를 선사하길 바란다"며 "지역 예술인의 창작 활동과 지역 문화예술 발전을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

지난 10월 'Play on BNK' 행사에서는 어린이 400여명을 초청해 '퍼니밴드' 브라스 공연과 애니메이션 영화 너의 이름은을 상영하며 큰 호응을 얻었다.

BNK금융 11월 'Play on BNK' 클래식 공연 포스터.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



