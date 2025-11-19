본문 바로가기
NHN KCP-JP모간, 로레알코리아 결제서비스사 선정

문채석기자

입력2025.11.19 09:55

NHN-JP모간 합작 서비스 도입…"글로벌사와 시너지"

종합결제기업 NHN KCP는 글로벌 금융 서비스 기업 JP모간과 함께 글로벌 뷰티 기업 로레알코리아 국내 결제 서비스사로 선정됐다고 19일 밝혔다.


NHN KCP-JP모간, 로레알코리아 결제서비스사 선정
NHN KCP와 JP모간 기업자금관리부는 양사 합작 전자결제서비스로 로레알코리아 국내 전자지급결제대행(PG) 계약을 이날 체결했다.

로레알코리아는 랑콤, 키엘, 입생로랑 뷰티, 프라다 뷰티, 비오템 등 브랜드를 보유한 세계 최대 뷰티 기업 로레알그룹 한국 지사다.


양사는 계약에 따라 로레알코리아 산하 주요 뷰티 브랜드 국내 온라인 스토어 결제 서비스, NHN KCP는 오프라인 스토어 결제 서비스를 제공하게 된다.


이 중 랑콤, 키엘, 입생로랑 뷰티 등 로레알 3개 대표 브랜드 국내 온라인 결제 서비스는 양사 합작 전자결제서비스를 통해 제공된다. 결제 모듈은 양사가 공동 개발·구축했다.

지난해 NHN KCP는 JP모간 기업자금관리부의 국내 첫 PSP(전자결제서비스 제공) 파트너로 선정됐다. 양사는 한국과 글로벌 가맹점 간 결제망을 구축하고 전자결제 인프라를 확장하기 위해 협력 중이다.


로레알 산하 프라다 뷰티가 지난 1월 국내 첫 부티크 매장인 프라다 뷰티 성수를 오픈하는 과정에서 NHN KCP의 오프라인 결제 인프라가 도입하기도 했다.


양사는 신용카드, 간편결제 등 다양한 결제수단을 제공하며 로레알코리아 브랜드에 특화된 결제 환경을 구현할 방침이다. 로레알코리아와 협업해 로레알코리아 국내 결제 인프라를 늘려나갈 예정이다.


노재욱 NHN KCP PG사업부 전무이사는 "로레알코리아 및 다양한 글로벌 기업들에 고도화된 결제 인프라를 제공하고 브랜드 성장을 뒷받침하는 전략적 파트너로 자리매김할 것"이라며 "소비자에겐 더욱 편리한 결제 경험을 제공할 것"이라고 말했다.


박동우 한국 JP모간 기업자금관리부 부문대표는 ""양사는 신뢰할 수 있고 안전한 결제 플랫폼을 활용해 글로벌 기업 성장을 지원해 나갈 것"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
