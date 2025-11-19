김종호 기보 이사장, 中企 현장 찾아 애로사항 청취

전고체 소재 기업 솔리비스 방문



기술보증기금은 김종호 이사장이 경기 하남시에 있는 전고체 소재 전문기업 솔리비스를 방문해 현장 간담회를 개최했다고 19일 밝혔다.

김종호 기술보증기금 이사장(왼쪽)이 신동욱 솔리비스 대표와 함께 사업장을 둘러보고 애로사항을 청취하고 있다. 기보 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 경기 성남시 혁신지원센터장과 함께 현장을 찾아 기보 투자기업의 애로사항을 청취하고, 급변하는 스마트 제조혁신 환경 속에서 기술경쟁력 강화를 위한 제도 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

솔리비스는 2020년 설립 이후 지속적인 R&D 투자와 기술 혁신을 바탕으로 전고체전지의 핵심소재인 '황화물계 고체전해질'을 개발해 양산을 준비 중인 혁신 선도기업이다. 2023년에는 중소벤처기업부 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'의 친환경·에너지 분야에 선정됐고 지난해에는 시리즈B 투자를 유치해 민간 직접금융 조달에도 성공했다. 올해는 중기부 예비유니콘 기업으로 선정돼 기술 기반 스타트업으로서 성장잠재력을 입증하고 있다.

기보는 솔리비스의 기술력과 미래성장성을 높이 평가해 초기 운전자금 지원을 시작으로 예비유니콘 특별보증, 보증연계투자 등 단계별 맞춤 지원을 제공하며 스케일업을 지속적으로 뒷받침해왔다.

김 이사장은 신동욱 대표와 함께 연구개발 현장을 둘러본 뒤 "기보는 민간 벤처투자의 사각지대를 보완하고 투자 선순환 생태계를 조성하기 위해 선제적 투자지원을 확대하고 있다"며 "앞으로도 정책기관으로서 우수 기술기업이 한 단계 도약할 수 있도록 현장 중심의 지원체계 구축과 제도 혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.

간담회 이후 김 이사장은 서울동부·경기지역 직원들과 토론하는 시간도 가졌다. 다양한 세대의 직원들과 조직문화와 발전방향에 대한 의견을 공유하며 급변하는 경영환경에 대응하기 위한 방안을 모색했다.

김 이사장은 올해 전국 8개 지역본부를 순회하며 중소기업 현장의 목소리를 청취하고 임직원과의 소통을 이어오고 있다. 앞으로도 현장 간담회를 통해 중소기업의 규제 애로와 제도 개선 과제를 적극 발굴하고, 기업이 체감할 수 있는 현장 중심의 소통을 강화해 나갈 방침이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



