친환경 힘주는 호텔신라, 3대 브랜드에 국제 기준 운영체계 도입

글로벌 친환경 인증 환경교육재단과 업무협약

국내외 20개 호텔 그린키 인증 획득 예정

호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 48,100 전일대비 1,450 등락률 +3.11% 거래량 171,779 전일가 46,650 2025.11.19 09:13 기준 관련기사 [오늘의신상]"50만원 케이크 등장"…신라호텔, 연말 케이크 5종 출시어쩐지 길거리에 외국인들 많더라…몰려드는 방한객에 호텔 매출도 뛰었다"호텔업 호황, 서울에서 부산·제주로" 전 종목 시세 보기 close 는 글로벌 친환경 인증 기관인 '환경교육재단(FEE·Foundation for Environmental Education)'과 업무협약을 체결하고, '신라호텔' '신라모노그램' '신라스테이' 등 3대 호텔 브랜드에 국제 기준의 친환경 운영 체계를 구축한다고 19일 밝혔다.

이번 협약을 통해 호텔신라는 ▲에너지 절감 ▲재활용 확대 ▲친환경 제품 사용 등 13개 세부 항목에 대한 관리 기준을 수립하고, 국제 기준에 따라 호텔 운영 현장을 상시 점검하며 정기 평가를 실시한다. 또 임직원 대상 지속가능경영 교육 프로그램을 마련해 친환경 운영 시스템도 구축할 계획이다.

이주영 신라호텔 마케팅 그룹장(오른쪽)과 다니엘 셰퍼 환경교육재단 대표가 호텔신라환경교육재단 간 그린키 인증 업무협약식에서 기념촬영하고 있다. 호텔신라 제공 AD 원본보기 아이콘

이에 따라 올해 서울신라호텔과 제주신라호텔이 먼저 '그린키(Green Key)' 인증을 받고, 국내외 20개 호텔 모두 그린키 인증을 획득할 예정이다. 향후 문을 여는 신규 호텔에는 설계 단계부터 친환경 운영 방침을 반영해 지속가능한 호텔 운영 체계를 만들 계획이다. 호텔신라가 환경교육재단과 체결한 업무협약은 호텔을 운영하는 기업으로서는 아시아에서 처음이다.

1981년 설립된 환경교육재단은 전 세계 80여개 회원국과 협력해 친환경·지속가능 개발과 환경보호 교육 프로그램을 운영하는 국제 인증 기관이다. 유엔세계관광기구(UNWTO)와 함께 친환경적이고 지속가능한 숙박 시설에 부여하는 국제 인증 프로그램 그린키를 운영하고 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>