화성시, 전문가·시민이 기본사회 구현 위해 머리 맞댄다

정두환기자

입력2025.11.18 16:36

'화성형 기본사회 추진단'·'시민추진단' 출범식 개최
정명근 시장 "기본사회의 길 가장 먼저 걷는 도시 될것"

경기도 화성시가 추진하는 기본사회 모델 개발을 위해 전문가와 시민이 함께 머리를 맞댄다.


화성시는 18일 푸르미르호텔에서 '화성형 기본사회추진단'과 '화성형 기본사회 시민추진단'을 공식 출범했다.

정명근 화성시장이 18일 개최된 '화성형 기본사회 추진단' 출범식에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공

이 기구는 시가 추진하는 기본사회 실현을 위한 민관 공동 자문기구다. 추진단은 내년 설치 예정인 '화성형 기본사회위원회'의 전 단계 조직이다. 민관이 함께 참여해 기본사회 정책 발굴·점검·자문을 수행하는 한시적 정책 촉진 조직의 성격을 갖는다.

추진단에는 ▲기본소득 ▲기본금융 ▲기본돌봄 ▲기본의료 ▲기본교육 ▲기본주거 ▲기본교통 ▲기본안전 ▲기본문화 ▲기본에너지 ▲사회적경제 등 11개 분야에 걸쳐 '기본'을 설계한다.


추진단에는 제2부시장 및 관련 분야 실·국·소장 당연직 8명과 학계·의료·복지·금융·교통 등 외부 전문가 위촉직 22명 등 30명이 참여했다. 이들은 분야별 정책을 자문하고 시 정책의 기본사회와 연계 방안을 제시하는 역할을 맡는다.


시민추진단은 시민 70여 명으로 구성됐다. 시민추진단은 ▲생활 속 문제 발굴 ▲정책 사각지대 해소 ▲민·관 협력 촉진 ▲정책 공감대 확산 등을 수행한다. 시민이 직접 정책을 제안하고 시가 이를 실현하는 참여형 기본사회 모델인 셈이다.

시는 이날 출범식에 이어 열린 워크숍을 통해 도출된 의견을 신규 기본사회 정책에 반영하는 한편, 시민이 직접 참여해 완성하는 생활 현장 기반 기본사회 정책으로 발전시킬 방침이다.


정명근 화성시장은 "이번 추진단 출범은 106만 시민 모두를 위한 새로운 사회적 약속의 시작"이라며 "시민의 기본을 지켜주는 도시, 누구도 뒤처지지 않는 도시를 향해 화성시가 가장 먼저 그 길을 걸어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
