본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

가상화폐

[비트코인 지금]7개월만에 9만달러 붕괴…알트코인도 하락세

차민영기자

입력2025.11.18 13:41

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가상자산 시가총액 1위 비트코인이 하락을 거듭하면서 7개월 만에 처음으로 9만달러선이 붕괴했다.

[비트코인 지금]7개월만에 9만달러 붕괴…알트코인도 하락세
AD
원본보기 아이콘

글로벌 가상자산 시황사이트 코인마켓캡에 따르면 18일 오후 1시35분 현재 24시간 전보다 5.45% 내린 8만9985.09달러에 거래되고 있다.


비트코인이 9만달러선 아래로 내려간 것은 지난 4월 미국발 관세 정책 불확실성 속에 7만4400달러 선까지 폭락한 이후 7개월 만이다.

같은 시각 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산류) 시총 상위 종목인 이더리움(-6.35%)을 비롯해 리플(XRP)(-4.73%), BNB(-3.79%), 솔라나(-4.84%), 트론(0.91%) 등도 모두 하락세다.


블룸버그통신은 최근 미국 연방준비제도(Fed) 위원들의 잇따른 매파적 발언으로 12월 추가 금리 인하 기대감이 약화한 데다 주식 시장이 최근의 고점에서 하락세를 보이면서 비트코인과 같은 고위험 자산에 대한 투자 심리가 위축됐다고 분석했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ] "SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

코스피 3%대 급락…3960선 붕괴

새로운 이슈 보기