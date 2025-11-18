본문 바로가기
"누가 최고" … 마산소방서, 한국119청소년단 소방안전 퀴즈대회 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.18 11:47

경남 창원특례시 마산소방서는 18일 11월 '불조심 강조의 달'을 맞아 한국119청소년단을 대상으로 소방안전 OX퀴즈대회를 실시했다.

마산소방서, 합포초 119청소년단 단체 사진.

마산소방서, 합포초 119청소년단 단체 사진.

이번 퀴즈대회는 합포초등학교에서 진행됐으며, 합포초 119청소년단 58여명이 참여한 가운데 소방안전에 대한 올바른 이해와 안전의식 향상을 통해 안전문화를 확산하기 위해 마련됐다.


이날 대회에서는 ▲시민과 함께하는 소방안전문화 확산 ▲초등학생이 알아야 할 소방안전 상식 OX퀴즈 ▲공동주택 피난 대피 요령 ▲119다매체 신고 안내 등 실생활 중심의 안전교육이 함께 진행됐다.

또한 교육 종료 후 운영물품 및 간식을 제공해 참여 학생들이 즐겁고 훈훈한 분위기 속에서 마무리됐다.


장창문 마산소방서장은 "어린이들이 어려서부터 안전의 중요성을 체감하고 실천 습관을 기르는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 아이들의 눈높이에 맞춘 참여형 안전교육을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
