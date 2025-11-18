본문 바로가기
전북도 '다회용기 사용 촉진 지원사업' 민간사업자 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.18 10:54

내달 24일까지 접수…'일회용품 사용 저감'

전북도가 '지방보조금 관리 조례' 제8조에 따라 '2026년 다회용기 사용 촉진 지원사업(도)'을 수행할 민간사업자를 내달 24일까지 공개 모집한다.

전북도청 전경. 전북도 제공

전북도청 전경. 전북도 제공

18일 도에 따르면 이번 사업은 일회용품 사용 저감과 자원순환 촉진을 목표로, 도민 생활 속 다회용기 사용을 확산하고 관련 인프라 및 운영체계를 구축하기 추진됐으며 총사업비는 10억원, 사업 기간은 내년 1월부터 12월까지 1년간이다.


사업은 크게 네 가지 분야로 추진된다. 먼저 공공기관·산업·문화·스포츠 등 7개 영역 142개소를 대상으로 한 맞춤형 다회용기 운영모델 개발, 두 번째로 세척·보관·운송 등 다회용기 순환 인프라 구축, 세 번째로 민간과의 자발적 협약 체결 및 시범 운영비 지원을 통한 현장 확산, 마지막으로 도민 인식 개선을 위한 설문조사·홍보 캠페인 등 교육·홍보 활동을 진행한다.

신청 자격은 도내에서 소재한 비영리법인 또는 비영리민간단체로서, 환경교육을 주된 목적으로 하고 사업 수행을 위한 인력과 시설을 갖춘 기관·단체에 한정된다. 특히 ▲상근 전문 인력 2명 이상 ▲전담 관리자 1명 이상 ▲사무공간·장비 확보 등 기본 요건을 충족해야 한다.


공고 기간은 내달 24일까지 40일간 진행되며, 신청서 접수는 내달 22일~24일까지 도청 탄소중립정책과(11층)로 방문 제출만 가능하다.


도는 서면심사와 현장 심사를 거쳐 종합평가를 실시하며, 평균 70점 이상 득점한 사업자 중 최고점수를 받은 기관을 운영 사업자로 최종 선정할 계획이다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr


