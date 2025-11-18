광주 동구, 전 지역 골목형상점가 지정 완료

지난해부터 총 4천890점포 대상

광주 동구는 지역 상권 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위해 전 지역을 골목형상점가로 지정했다고 18일 밝혔다.

골목형상점가는 전통시장 또는 상점가에 포함되지 않는 골목상권 가운데 일정 요건을 갖춘 구역을 지정해 소상공인 지원을 확대해 상권 활성화를 도모하는 제도다. 동구는 지난해 11월부터 이달 12일까지 지역 내 총 73개 4,890점포를 골목형상점가로 지정했으며, 골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 등록, 정부 지원사업 신청 등의 혜택을 누릴 수 있다.

이번 골목형상점가 지정으로 동구 전 지역에 온누리상품권 가맹이 가능해졌다. 현재 동구 내 온누리상품권 가맹점은 현재 3,350여 개소이며, 온누리상품권은 QR코드 결제 시 수수료가 부과되지 않아 소상공인의 비용 부담을 줄일 수 있는 것이 장점이다.

동구는 골목형상점가에서 지역화폐 '광주 동구랑페이'를 사용할 수 있도록 동구랑페이 가맹도 함께 추진함으로써 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대에 기여하고 있다.

이를 기념하기 위해 오는 27일에는 푸른마을공동체센터에서 각 골목형상점가 대표들을 초청해 전 지역 골목형상점가 지정 기념 선포식을 개최한다. 선포식에서는 골목형상점가 대표들에게 소상공인 지원 사업 등을 안내하고, 임택 동구청장이 소상공인들과 직접 대화하는 시간도 마련해 현장의 의견을 경청할 예정이다.

임택 동구청장은 "동구 전역 골목형상점가 73개소 지정은 지역 상권의 기반을 강화하는 중요한 계기가 됐다"면서 "온누리상품권과 동구랑페이 등 지역경제 활성화 정책의 시너지 효과를 높일 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





