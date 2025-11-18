전주대, 모악산서 '산불예방 캠페인'

참여형 게임·퀴즈 미션 등 체험 프로그램 운영

전주대학교 사회봉사센터가 지난 14일 모악산 일대에서 산불 예방 캠페인을 전개했다.

18일 전주대에 따르면 이번 캠페인은 건조한 가을철을 맞아 증가하는 산불 피해의 심각성을 알리고, 등산객과 시민들에게 산불 예방의 중요성을 전달하기 위해 마련됐다.

전주대는 산불 예방 수칙 안내, 산불 피해 사진 전시, 참여형 게임·퀴즈 미션 등 다양한 체험 프로그램을 운영하며, 무거울 수 있는 주제를 학생 친화적인 방식으로 풀어내 시민들의 관심과 참여를 끌어냈다.

캠페인에는 전주대 학생봉사단은 물론 등산객과 지역 주민도 함께하며 산불 예방 메시지를 공유했다. 이번 활동은 지역사회의 안전의식 향상에 기여함과 동시에, 대학이 지역사회와 함께 문제를 해결해 나가는 협력적 모델을 보여줬다는 점에서 의미가 크다.

황인수 전주대 사회봉사센터 센터장은 "학생들이 지역사회 문제 해결을 위해 자발적으로 참여하는 모습이 매우 뜻깊다"며 "전주대는 산불 예방 활동을 포함해 다양한 사회공헌 프로그램을 지속적으로 운영하고 있으며 앞으로도 지역사회 구성원으로서 필요한 역할을 충실히 이어가겠다"고 말했다.

한편, 전주대는 내달 '사랑의 연탄나눔' 봉사활동을 계획하고 있으며, 향후에도 지역사회와 함께 호흡하고 봉사적 소양을 갖춘 인재를 양성하기 위한 다양한 활동을 지속해 나갈 예정이다.





