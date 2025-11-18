본문 바로가기
한국투자K정책수혜목표전환 펀드 출시

박형수기자

입력2025.11.18 08:58

한국투자신탁운용은 정부 정책 수혜가 예상되는 업종테마 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)를 분할 매수하는 '한국투자함께해요K정책수혜분할매수목표전환' 펀드를 출시한다고 18일 밝혔다.


오는 27일까지 카카오뱅크에서 가입할 수 있다. 한국투자K정책수혜목표전환 펀드는 정부의 성장 지향적인 정책과 자본시장 개혁 움직임에 따라 수혜를 받을 것으로 예상되는 업종테마 ETF에 투자하는 상품이다.

분할매수 전략을 구사해 비교적 낮은 변동성에서 목표수익률(6%)을 추구한다. 설정 초기에는 코스피 대표지수를 추종하는 국내 주식형 ETF에 전체 순자산액의 30% 수준으로 투자한다. 나머지 자산은 국내 채권형 ETF와 현금 등으로 운용해 자본수익과 안정성을 동시에 추구한다. 이후 정해진 룰에 근거해 주식형 ETF 비중을 점진적으로 확대한다.


가격분할 및 기간 분할 매수 또한 동시에 진행한다. 가격분할 전략은 기준지수가 약 2% 상승 혹은 하락하면 전체 순자산액의 약 3% 규모로 정부 정책 수혜 테마에 투자하는 국내 주식형 ETF를 매수한다. 같은 지수 가격 구간에서는 3회까지만 매수한다. 기간 분할 전략은 10영업일마다 최소 1회 3% 매수하며 5영업일 이내 매수는 3회까지로 제한한다.


해당 상품은 '목표전환' 펀드로, 목표수익률(6%) 도달 시 국내 주식 관련 ETF를 전량 매도하고 '채권-재간접형'으로 전환한다. 자산의 약 60% 이상을 상대적으로 안정적인 국내 단기채권 및 통화안정증권(통안채) 등에 투자해 청산 시점까지 수익을 확보하고 위험성 낮은 운용을 이어간다.

펀드 운용 기간은 목표수익률 달성 시점에 따라 달라진다. 달성 시점에 따라 ▲최초 설정일로부터 1년(6개월 이내 달성 시) ▲펀드 운용 전환 후 6개월(6개월 경과 후 달성 시) ▲3년(목표수익률 미도달 시)으로 나뉜다. 투자자는 운용 기간과 관계없이 언제든 환매수수료를 부담하지 않고 환매할 수 있다.


책임 운용역인 김동현 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "정부 금융 정책과 대외 정치·경제 환경 변화로 인해 국내 증시 상승에 대한 기대감이 커지고 있다"며 "실제로 상반기 미-중 상호관세 유예 조치를 전후로 글로벌 증시가 회복되고, 이후 주요국 대비 한국 증시 반등 폭이 확대됐다"고 말했다.


이어 "한국투자K정책수혜목표전환 펀드는 정해진 룰에 따른 분할매매로 목표 수익률을 추구하고, 목표 도달 시 리밸런싱과 자동 수익 실현을 진행해 투자자의 부담을 낮추는 상품"이라고 전했다.


한국투자K정책수혜목표전환 펀드는 실적배당형 상품으로 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있음에 유의해야 한다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
