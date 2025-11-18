본문 바로가기
산청군, '2025년 K-FARM 귀농·귀촌 박람회' 참가

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.18 09:28

예비 귀농 귀촌인 대상 귀농·귀촌
정책에 대한 적극적인 홍보 활동

경남 산청군은 수원메쎄에서 열린 '2025년 K-FARM 귀농·귀촌 박람회'에 참가했다고 18일 밝혔다.


이번 박람회에서 산청군은 예비 귀농 귀촌인들을 대상으로 귀농·귀촌 정책에 대한 적극적인 홍보 활동을 펼쳤다.

특히 맞춤형 귀농·귀촌 상담을 진행하고 다양한 귀농·귀촌 지원 정책과 실제 성공 정착 사례 등을 안내해 귀농의 최적지임을 알렸다.

산청군 '2025년 K-FARM 귀농·귀촌 박람회' 참가 홍보 부스.

산청군 '2025년 K-FARM 귀농·귀촌 박람회' 참가 홍보 부스.

이와 함께 산청의 대표 관광지를 소개하고 생산된 농특산물을 전시해 브랜드 가치의 우수성을 알렸으며 지역소멸 위기 극복을 위한 인구정책지원사업도 안내했다.


산청군 관계자는 "이번 박람회 참가가 산청이 귀농·귀촌의 최적지임을 알리고 수해 이후 산청을 찾는 것이 산청을 돕는 길이라는 것을 알리는데 기여할 것"이라고 말했다.


한편 이번 박람회는 귀농·귀촌을 희망하는 도시인들을 위한 컨설팅, 지원사업, 농촌에서 살아보기 상담 등 직접 대면을 통한 정보 교류의 장이 펼쳐졌다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
