광주·전남에 첫눈 가능성…18일 아침 기온 ‘뚝’, 곳곳 눈·비

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.18 09:20

광주·전남 중부내륙 1㎝ 안팎 적설
해상 물결 3.5ｍ까지 높아져

광주·전남에 올겨울 첫눈이 내릴 가능성이 생겼다. 18일은 북쪽에서 밀려오는 찬 대륙고기압의 영향으로 곳곳에 비나 눈이 예상된다. 기온이 낮아지는 시간대에는 눈으로 바뀌어 적설이 관측될 가능성도 있다.

서울 아침 기온이 2도까지 떨어지며 추운 날씨를 보인 17일, 서울 종로구 광화문네거리에서 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

광주지방기상청은 이날부터 19일 아침까지 광주·전남에 5㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 예보했다. 기온이 충분히 떨어질 경우 1㎝ 정도의 눈이 쌓을 수 있다고 전망했다. 전북 서해안과 전북 남부 내륙, 광주·전남 중부내륙도 1㎝ 안팎의 적설이 예상되며, 제주 산지는 1~5㎝가량의 눈이 내릴 것으로 보인다.


찬 공기가 강하게 내려오면서 아침 기온은 전날보다 5도 가까이 떨어진다. 지역별 최저기온은 나주·장성·담양·화순·구례·고흥·보성 1도, 영광·영암·순천·광양·장흥 2도, 광주·함평·무안 3도, 신안·해남·여수 4도, 완도 5도, 진도 6도 등이다. 낮 기온은 구례 7도, 광주·화순·순천·곡성·보성 8도, 나주·장성·담양·영광·여수 9도, 함평·목포·무안·영암·신안·해남·고흥 11도, 완도 12도 분포를 보인다.

해상에서는 바람이 강해져 전남 서해 앞바다 파고가 1.0~3.5ｍ, 남해 앞바다는 1.0~2.0ｍ까지 일겠다. 미세먼지는 광주·전남 모두 '좋음' 수준을 유지한다.


기상청은 "아침 기온이 크게 떨어지고 바람이 더해져 체감온도가 낮겠다"며 "출근길에는 두꺼운 겉옷을 챙기고, 해상 물결이 높아 시설물 관리와 조업 안전에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
