대학생 시위 유혈진압 방글라데시 前총리 사형 선고

UN 추산 최대 1400명 숨지게 한 혐의

인도에 도피 상태…송환 압박 전망

지난해 대학생 반정부 시위를 유혈 진압한 셰이크 하시나 전 방글라데시 총리가 자국에서 열린 재판에서 사형 판결을 받았다.

17일(현지시간) AFP통신 등 주요 외신에 따르면 방글라데시 다카 법원은 이날 하시나 전 통리에 대한 궐석 재판에서 반(反)인도적 범죄 명목으로 사형을 선고했다.

하시나 전 총리는 지난해 7월 독립유공자 후손 공직할당에 반대하는 대학생 시위를 무력 진압하도록 지시했다. 이를 통해 유엔 추산 최대 1400명이 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

그는 유혈 진압에도 시위가 멈추지 않자 지난해 8월 총리직으로 물러나 인도로 도피했다. 방글라데시 검찰은 하시나 전 총리를 집단살해 방지 실패·조장 등 5개 반인도적 범죄 혐의로 기소하고 사형을 구형했다.

하시나 전 총리는 혐의를 전면 부인하며 인도에 계속 머물고 있다. 이번 판결로 방글라데시 과도정부는 하시나 전 총리를 자국으로 송환하라고 인도를 압박할 수 있게 됐다. 인도와 방글라데시는 범죄인 인도 조약을 체결한 상태다. 다만 지난해 방글라데시 과도정부가 하시나 전 총리를 송환하라고 공식 요청했지만 인도는 응답하지 않았다.

한편 이번 판결을 앞두고 하시나 전 총리 지지자들이 반발하면서 지난 10일 다카 시내 곳곳의 정부·정당·종교 시설 등에 화염병이 투척되고 버스 3대가 방화로 불에 탔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



