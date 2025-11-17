철원 한탄강 주상절리길 전국 어린이 바둑대회 성료…바둑 붐 조성

강원도 철원군은 2025 철원 한탄강 주상절리길 전국 어린이 바둑대회가 지난 15일부터 16일까지 2일간 철원종합문화복지센터 체육관에서 성료됐다고 17일 밝혔다

2025 철원 한탄강 주상절리길 전국 어린이 바둑대회가 지난 15일부터 16일까지 2일간 철원종합문화복지센터 체육관에서열리고 있다. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

철원군 스포츠마케팅 사업의 일환으로 진행된 이번 대회는 한국기원, 철원군바둑협회가 주최하고 철원군, 철원군의회, 철원군체육회가 후원하는 금번 대회는 우리나라 바둑의 미래를 이끌어 나갈 전국 바둑 꿈나무들 300여명이 참가하였다.

이번 대회는 우리나라를 대표하는 이창호 국수와 '철원한탄강 주상절리길 여자바둑팀' 등이 함께하여 명사대국 경기 등을 펼치며, 철원 바둑 종목 붐업 조성에 이바지하였다.

또한 어린이들이 참가하는 대회라 함께 철원을 찾아주신 부모님을 위한 알까기 이벤트, AI바둑 체험, 이창호 국수 팬 사인회 등 다채로운 이벤트로 준비하여 철원에서의 좋은 추억을 안겨주었다.

이현종 철원군수는 "전국 어린이 바둑 선수단이 평화의 상징 도시 철원으로 모여들어 선의의 경쟁을 펼쳤다"며"앞으로도 바둑을 포함한 스포츠활성화 사업을 통하여 지역경제 활성화에 이바지하겠다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>