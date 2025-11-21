홍삼이생강날때, 완주 생강 기반 위탁생산 MOU 체결…연 15만병 이상 규모 확대

전라북도 완주군 용진읍을 기반으로 생강청과 홍삼액을 제조·판매하는 브랜드 '홍삼이생강날때'가 최근 생산 파트너사와 위탁생산 MOU를 체결하며 연 15만 병 이상의 안정적인 생산망을 확보했다고 밝혔다. 이번 협약은 전라북도 완주에서 직접 생강과 인삼을 재배해온 청년농부 부부의 브랜드가 본격적인 성장 단계를 맞이했다는 점에서 의미가 크다.

홍삼이생강날때는 6년째 완주에서 생강을 재배해 온 청년농부 송승관 대표와 임정아 씨 부부가 직접 수확과 가공을 담당하며 키워 온 로컬 기반 브랜드다. 두 사람은 "호불호 없이 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 생강청을 만들자"는 목표 아래 원물 선별, 스크류 착즙, 저온살균 등 주요 공정을 직접 설계해 생강의 자연스러운 맛과 향을 유지하는 데 집중했다.

브랜드는 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등 각종 온라인쇼핑몰과 자사몰을 중심으로 꾸준한 판매를 이어왔으며, 최근에는 홈쇼핑 입점과 온라인 플랫폼 확장을 통해 판로를 넓혀가고 있다. 이번 위탁생산 MOU 체결로 연간 15만 병 이상의 생산 역량을 확보하면서 전국 유통망 강화와 B2B 공급 확대를 본격적으로 추진할 수 있게 됐다.

송승관 홍삼이생강날때 대표는 "처음에는 땅을 일구는 것부터 재배, 가공, 판매까지 모든 과정을 부부가 직접 뛰며 브랜드를 만들어 왔다"며 "이제는 생산 인프라를 한 단계 확충한 만큼 국내 소비자뿐 아니라 해외 시장에도 완주 생강의 가치를 알리고자 한다"고 말했다.

홍삼이생강날때는 앞으로 지역 농가와의 협업을 확대하고 생강 기반 가공식품 라인업을 강화하는 등 종합 건강음료 브랜드로의 성장을 목표로 다양한 사업을 전개할 계획이다.





