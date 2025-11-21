본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

홍삼이생강날때, 완주 생강 기반 위탁생산 MOU 체결…연 15만병 이상 규모 확대

정진기자

입력2025.11.21 08:00

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
홍삼이생강날때, 완주 생강 기반 위탁생산 MOU 체결…연 15만병 이상 규모 확대
AD
원본보기 아이콘

전라북도 완주군 용진읍을 기반으로 생강청과 홍삼액을 제조·판매하는 브랜드 '홍삼이생강날때'가 최근 생산 파트너사와 위탁생산 MOU를 체결하며 연 15만 병 이상의 안정적인 생산망을 확보했다고 밝혔다. 이번 협약은 전라북도 완주에서 직접 생강과 인삼을 재배해온 청년농부 부부의 브랜드가 본격적인 성장 단계를 맞이했다는 점에서 의미가 크다.


홍삼이생강날때는 6년째 완주에서 생강을 재배해 온 청년농부 송승관 대표와 임정아 씨 부부가 직접 수확과 가공을 담당하며 키워 온 로컬 기반 브랜드다. 두 사람은 "호불호 없이 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 생강청을 만들자"는 목표 아래 원물 선별, 스크류 착즙, 저온살균 등 주요 공정을 직접 설계해 생강의 자연스러운 맛과 향을 유지하는 데 집중했다.

홍삼이생강날때, 완주 생강 기반 위탁생산 MOU 체결…연 15만병 이상 규모 확대 원본보기 아이콘

브랜드는 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등 각종 온라인쇼핑몰과 자사몰을 중심으로 꾸준한 판매를 이어왔으며, 최근에는 홈쇼핑 입점과 온라인 플랫폼 확장을 통해 판로를 넓혀가고 있다. 이번 위탁생산 MOU 체결로 연간 15만 병 이상의 생산 역량을 확보하면서 전국 유통망 강화와 B2B 공급 확대를 본격적으로 추진할 수 있게 됐다.

송승관 홍삼이생강날때 대표는 "처음에는 땅을 일구는 것부터 재배, 가공, 판매까지 모든 과정을 부부가 직접 뛰며 브랜드를 만들어 왔다"며 "이제는 생산 인프라를 한 단계 확충한 만큼 국내 소비자뿐 아니라 해외 시장에도 완주 생강의 가치를 알리고자 한다"고 말했다.


홍삼이생강날때는 앞으로 지역 농가와의 협업을 확대하고 생강 기반 가공식품 라인업을 강화하는 등 종합 건강음료 브랜드로의 성장을 목표로 다양한 사업을 전개할 계획이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' 항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' 항암제 개발 출격 삼성…美·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

'처가 손절' 이승기, 부모에 '26억짜리' 효도 플렉스…고급 타운하우스 증여

"절대 못잡죠"…7차례 폭발물 설치 협박하고 경찰 조롱한 고교생 구속

제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기