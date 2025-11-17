본문 바로가기
남양유업, '푸드페스타' 참여…제품 최대 64% 할인

임혜선기자

입력2025.11.17 08:33

1만원 이상 구매시 10% 할인 쿠폰 제공
맛있는우유GT, 초코에몽 미니 무가당 등 포함

남양유업은 네이버플러스 스토어에서 진행하는 '푸드페스타'에 참여해 인기 제품을 최대 64% 할인 판매한다고 17일 밝혔다. 이번 행사는 오는 23일까지 진행된다.


행사에는 맛있는우유GT, 초코에몽 미니(Mini) 무가당, 프렌치카페, 루카스나인, 17차 등 남양유업의 브랜드 제품이 포함됐다. 행사 기간 동안 매일 자정, 오전 10시, 오후 6시에 네이버플러스 스토어에서 1만원 이상 구매 시 10% 추가 할인 쿠폰을 제공한다.

남양유업, '푸드페스타' 참여…제품 최대 64% 할인
이와 별도로 남양유업 네이버 브랜드스토어에서는 '멤버십 라운지' 회원 200명을 대상으로 매일 3만원 이상 구매 시 10% 할인 쿠폰을 증정한다. 현재 멤버십 가입비 무료 프로모션도 함께 진행 중이며, 구매 적립 및 사은 혜택 등 다양한 추가 혜택이 제공된다. 프로모션 관련 상세 내용은 네이버플러스 스토어 및 남양유업 네이버 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.


남양유업 관계자는 "남양유업 대표 제품들을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있도록 네이버플러스 스토어와 브랜드스토어를 연계해 기획했다"며 "앞으로도 다양한 채널과 협업을 통해 소비자 만족도를 높여가겠다"고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

