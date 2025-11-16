이종현 레저신문 편집국장, 시집 '사람, 그리움 그 사이로' 발간

20년 만에 쓴 순수 시집 총 75편

1989년 등단, 문인협회 회원

서원밸리 그린콘서트 기획·연출·진행

시인이자 골프전문 기자로 활동하는 이종현 레저신문 편집국장이 시집 '사람, 그리움 그 사이로'를 펴냈다.

이 국장이 20년 만에 쓴 이번 순수 시집에는 총 75편의 시가 담겼다. ▲1부 봄, 여름, 가을, 겨울 ▲2부 삶을 생각하다 ▲3부 아모, 아모르, 그 서정적 자아 ▲4부 아이러니와 페이소스 그 삶의 부스러기들과 연작시로 구성했다. 도서출판 '시(詩)로여는 세상'에서 182페이지로 펴냈다. 일반 문고와 인터넷 서점에서 구입할 수 있다.

시인이자 골프전문 기자로 활동하는 이종현 레저신문 편집국장이 시집을 펴냈다.

이 국장은 그동안 '매혹, 골프라는', '골프장으로 간 밀레와 헤르만 헤세', '시가 있는 골프' 등 골프 관련 서적을 10권 이상 발간했다. 특히 최근에 발간한 '매혹 골프라는' 골프칼럼 서적은 4쇄 6000여부가 팔려 골프서적으로는 최다 판매를 보인 바 있다.

이 국장은 1989년 문학예술 시 부문 신인상을 받아 등단했다. 문인협회 회원, 대한골프협회 홍보위원장, 골프장 직원 및 캐디 교육 강사 등을 역임했다. 또 서원밸리 그린콘서트를 25년째 기획·연출·진행하고 있다.

이 국장은 "이번 시집을 묶고 보니 그리움, 사랑, 사람 시어가 참 많았다"며 "이번 시집은 사람과 그 그리움의 사이에 대해 노래했다"고 설명했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



