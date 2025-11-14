[속보]방위사업청장에 노무현 전 대통령 법무비서관 이용철
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
2025년 11월 14일(금)
