본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

롯데카드, 3분기 순익 669억원…전년比 68.5%↑

최동현기자

입력2025.11.14 16:59

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데카드는 3분기 당기순이익이 669억원으로 전년 동기 대비 68.5% 늘었다고 14일 밝혔다. 이 기간 영업이익은 846억원으로 49.2% 증가했다.


3분기 누적 순이익은 1084억원을 기록하며 전년 동기 대비 5.8% 증가했다. 3분기 누적 영업수익은 2조2354억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 자회사 롯데파이낸스 베트남이 흑자전환했다.

롯데카드는 저금리 차환을 통해 만기 구조가 개선됐고 조달비용도 1.2% 증가에 그쳐 안정적인 자금운용이 지속됐다고 했다.


롯데카드 관계자는 "9월 사이버 침해 사고에 따른 영향으로 4분기 수익성이 일부 악화할 것으로 보인다"며 "디지로카 전략을 통한 고객 기반 확대와 선제적 자산건전성 관리와 조달구조 다변화, 비용 효율화를 통해 중장기 수익성 개선을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.


롯데카드 본사. 롯데카드

롯데카드 본사. 롯데카드

AD
원본보기 아이콘



최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비틀비틀 '꽈당봇'…술 취했니

엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"

美·英 가는 인왕제색도…'K-컬처 뿌리' 알린다

"커피 수십 잔 효과"…中 14만원 손목밴드 논란

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기