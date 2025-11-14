부산 기장군, 기장읍성 최초 축성 유적 발굴 성과 공개

1425년 초축 체성 확인… 가사적 승격 추진에 탄력 기대

기장군은 14일 기장읍 서부리 일원 발굴조사 현장에서 '기장읍성 학술발굴조사 현장 공개 및 자문회의'를 개최하고 기장읍성 최초 축성 유적이 확인된 성과를 공개했다. 이번 성과는 기장읍성의 축성과 관련한 역사적 사실을 보다 명확히 밝히는 중요한 고고학적 자료로 평가된다.

기장읍성은 지난 1996년 부산시 지정 문화유산으로 지정된 이후, 여러 차례 발굴조사를 통해 체성, 문지, 해자, 치, 건물지 등이 확인됐으며 일부 성벽과 해자가 복원·정비됐다. 올해 6월부터 군은 (재)울산문화유산연구원에 의뢰해 서벽 일대 정비사업 부지에 대한 정밀발굴조사를 진행했다. 그 결과 현재 남아 있는 성벽 아래에 1425년경(세종 7년)에 축성된 최초 성곽유적이 확인됐다.

조사 결과, 초축 체성 해자가 확인됐고, 해자 상부에는 1490년(성종 21년)에서 1530년 사이 개축된 체성이 중복된 구조로 존재함을 최초로 확인했다. 해자에서 출토된 15세기 인화분청사기와 연질백자 등 유물은 축조 시기와 폐기 시기를 가늠할 수 있는 중요한 단서를 제공한다.

이번 발견은 기장읍성의 초축 범위와 시기를 문헌 기록과 연결시킬 수 있는 귀중한 자료로 평가되며, 현재 역사자료 보완을 조건으로 보류된 국가사적 승격에도 큰 탄력을 줄 것으로 기대된다.

이번 발굴에서 확인된 초축 해자는 북서쪽 높은 지대에서 남동쪽 낮은 지대로 약 32m 정도 이어지며, 깊이는 0.7~1.5m, 너비는 6.4m, 호안석축 사이 너비는 4.6m다. 현재 노출된 개축 체성은 북쪽 일부 구간과 남쪽 경계에 남아 있으며, 잔존 길이는 17m, 높이는 1.0~1.3m, 내·외벽 폭은 9.0~9.5m, 외벽 기단 면석에서 내벽 채움석까지는 6.0~6.5m다.

체성 축조 수법은 기저부를 조성한 뒤 내벽에 뒤채움석을 채워 보강하고, 바닥에는 지정목을 설치했으며 내벽 채움석 뒤에는 흙으로 내탁부를 형성했다. 외벽은 지대석 위에 면석을 쌓아 축조, 지대석 아래에 기단보축이 확인됐다. 이러한 구조적 특징은 기존 축조 수법과 더불어 기장읍성 구조 복원과 연구에 중요한 자료가 된다.

정종복 기장군수는 "이번 조사 성과를 토대로 기장읍성의 국가사적 승격을 적극 추진하겠다"며, "기장읍성 역사사적공원 조성을 본격화하고, 기장시장 등 지역 경제와 연계한 활성화에도 박차를 가하겠다"고 말했다.

군은 올해 2월 기장읍성 축성 600주년을 기념해 한국, 중국, 일본 등 동아시아 3국의 성곽 전공 학자들이 참여한 국제학술대회를 개최하는 등 기장읍성의 학술·역사적 가치 확산에도 힘쓰고 있다.

