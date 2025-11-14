경남정보대학교, ‘KOREA 월드푸드 챔피언십’ 대학생부문 전시경연 개최

재학생 80여명 참가…우수 작품 전시·채용설명회로 실력·진로 탐색 지원

경남정보대학교는 최근 ㈔조리기능장려협회와 한국조리협회가 주최·주관한 '2025 KOREA 월드푸드 챔피언십-경남정보대학교 대학생 부문 전시경연 대회'를 개최했다고 14일 전했다.

이 대회는 경남정보대 건학 50주년 기념관에서 열려, 호텔외식조리학과와 호텔제과제빵과 재학생 80여명이 참여해 외식조리와 제과제빵 두 부문에서 열띤 경연을 펼쳤다.

대회는 세계·특화요리, 제과디저트 등 다양한 종목으로 진행돼, 학생들은 뛰어난 실력을 선보이며 높은 평가를 받았다. 또 두 학과의 학술 전시회가 함께 열려 다양한 작품이 전시되며 대회의 볼거리를 더했다.

대회 결과 △전시경연 부문 대상(환경부장관상)은 외식조리부문 김은혜·이소연·조주영·박준형과 제과제빵부문 박민수가 수상, 외식조리부문 대상은 김낭현 외 3명이 선정됐다. 이 밖에도 농촌진흥청장상, 국회의원상, 조리기능장려협회장상 등 다수의 상이 수여됐다.

또 학생들의 취업 준비를 돕기 위해 ㈜CJ푸드빌 뚜레쥬르, ㈜겐츠 베이커리, 몽벨쉘터 베이커리카페 등 3개 기업이 참여한 채용설명회도 진행됐다. 이를 통해 학생들은 실무 정보를 얻고 진로를 탐색하며 향후 취업에 필요한 도움을 받을 수 있었다.

호텔외식조리학과 정숙희 학과장은 "이번 대회를 통해 열정과 노력을 아낌없이 쏟은 학생들이 자랑스럽다"며 "셰프와 파티시에를 꿈꾸는 학생들이 목표를 이룰 수 있도록 최선을 다해 지도하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



