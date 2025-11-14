李대통령 "특별한 희생에도 배제된 경기북부 상황 참 안타까웠다"

경기 파주에서 타운홀미팅

미군 반환 공여지 관련 "조금만 신경써주면 해결방법 있어"

이재명 대통령이 14일 "특별한 희생을 치르면서도 특별히 배제되고 있는 경기 북부의 상황이 참 안타까웠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 경기 파주에서 타운홀미팅을 주재하고 "제가 경기도지사를 3년 남짓하면서 권한이 부족해서 하지 못해 아쉽다고 생각되는 게 꽤 많았다"면서 이같이 언급했다.

특히 이 대통령은 "미군 반환 공여지 처리 문제는 정부가 조금만 신경을 쓰면 해결할 방법도 꽤 있던데 잘 안되는 게 참 안타까웠다"면서 "동두천에서 반환 공여지 땅을 조금만 미리 넘겨주면 준설해서 수재를 줄일 수 있다는 데 십수년간 안 된다더라"라고 말했다.

이어 이 대통령은 "문재인 대통령님에게 기회가 될 때마다 부탁드려서 동의서 한 장 받으니 바로 처리할 수 있었다"면서 "그 동네는 매년 반복되는 수재가 사라졌다고 한다"고 덧붙였다.

남양주와 가평 등의 상수원 규제에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "접경지역이다 보니 각종 군사 규제 때문에 억울한 일을 많이 당한다"면서 "남양주, 가평 등은 상수원 규제로 피해는 많이 보면서 혜택도 없어 억울하다고 생각하는 것들이 꽤 많았을 것"이라고 공감을 나타냈다.

그러면서 이 대통령은 "제가 드디어 많은 일을 한꺼번에 처리할 수 있는 위치가 되지 않았느냐"면서 "각 부처가 신속하게 협의해서 합리적이고 해야 할 일이라면 빨리 처리할 수 있어 즐겁다"고 웃음을 보이기도 했다.

이어 "경기 북부가 수십년간 국가 전체를 위해 피해를 입었는데, 어떻게 해결할지 제안도 듣고 관련 부처의 의견도 듣겠다"고 말했다.





