VC협회, 스타트업과 글로벌 대기업 협업 성과 공유 세미나 개최

한국벤처캐피탈협회(VC협회)는 14일 서울 코엑스에서 기술 창업기업의 유럽시장 진출 전략 수립 지원을 위해 '글로벌 기업 협업 프로그램 주관기관 글로벌 권역 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 중소벤처기업부와 창업진흥원, VC협회 공동 주관으로 지멘스·다쏘시스템·에어리퀴드 등 글로벌 대기업과 협업해 국내 창업기업의 해외 진출 지원 방안을 모색하고 글로벌 파트너십을 강화하기 위해 마련됐다.

오전 세미나에서는 인트라링크 코리아와 에코앤파트너스가 참여해 ▲유럽 벤처투자 생태계 최신 동향 ▲스타트업의 ESG 전략 수립 방안을 주제로 깊이 있는 강연을 제공했다.

제4차 주관기관 글로벌 권역세미나 포스터. VC협회

뒤이어 프로그램 참여기업인 국내 창업기업 ▲브이에스팜텍 ▲신선고 ▲비욘드캡처가 글로벌 기업 협업 성공사례를 발표했다. 참여기업 3개 사는 이번 협업이 해외 진출 네트워크를 확장하는 좋은 기회가 되었다고 강조하며, 기술 분야의 다양한 노하우가 농축된 글로벌 기업의 경험을 토대로 한층 더 성장할 수 있었다고 밝혔다. 비욘드캡처는 에어리퀴드와 공동연구 프로젝트를 진행하기로 했으며, 향후 지속적인 협력 관계가 기대되는 상황이다.

마지막으로 글로벌 협업 기업 프로그램의 사업 담당자들이 사업 운영 경험을 공유하고, 향후 국내 창업기업의 해외 진출 성과 제고를 위한 글로벌 협업 모델의 고도화 및 맞춤형 지원사업 확대 방안을 논의했다.

글로벌 협업 기업 프로그램은 글로벌 대기업과의 협업을 통해 창업기업의 성장을 지원하고 해외 시장 진입 기회를 마련하는 사업으로, 글로벌 기업이 보유한 인프라와 기술·경영 역량을 활용해 창업기업을 성장 단계별로 지원한다.

VC협회는 현재 협업 프로그램 중 ▲다온다(다쏘시스템 협업 , 제약·바이오 및 헬스케어 분야) ▲지중해(지멘스 협업 , 전자·전기·기계, 장비·부품, 의료기기 분야 ) ▲N.E.O(에어리퀴드 협업 , 친환경 에너지 분야 ) 등 세 가지를 주관하고 있으며, 창업기업의 글로벌 네트워크 강화 및 투자 연계를 지원하고 있다.

VC협회 관계자는 "이번 행사는 글로벌 진출을 준비하는 국내 창업기업과 이를 지원하는 기관 관계자에게 실질적인 정보를 제공하기 위해 기획됐다"며 "협회는 앞으로도 국내외 투자자와 창업기업 간 연결을 강화하고, 글로벌 시장 진출을 준비하는 기업의 성장을 적극적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



