100년 염원 담았다…홍천군, '용문~홍천 광역철도' 유치 홍보책 제작

이종구기자

입력2025.11.14 13:10

홍천군, 중앙부처·국회 배포

강원도 홍천군(군수 신영재)은 14일 홍천군민의 100년 염원을 담아 '용문~홍천 광역철도 홍보책자'를 제작했다고 밝혔다.

용문~홍천 광역철도 유치염원 책자. 홍천군 제공

용문~홍천 광역철도 유치염원 책자. 홍천군 제공

이번 책자에는 용문~홍천 광역철도의 추진 배경과 주요 내용, 현 정부의 홍천철도 유치 약속과 사회단체의 성명서·건의문, 군민이 직접 그린 유치 염원 그림, 홍천철도 유치활동 내역 등 홍천군민의 오랜 바람과 노력이 집약돼 있다.


특히 지난 100년 동안 이어져 온 지역 숙원사업의 의미를 기록물로 정리함으로써 철도 유치의 당위성과 필요성을 종합적으로 담아냈다.

홍천군은 제작된 책자를 국토교통부·기획재정부 등 중앙부처를 비롯해 지방시대위원회, 국회의원 등 관계기관에 배포하여 홍천철도의 유치 필요성과 홍천군민의 간절한 염원을 더욱 폭넓게 전달할 계획이다.


신영재 홍천군수는 "2025년 한 해가 저물어가는 시점에도 홍천군민의 100년 염원은 결코 멈추지 않고 이어지고 있다"라며 "용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 결과 발표가 다가오는 만큼, 군은 지역균형발전과 홍천군의 미래 번영이라는 사명 아래 흔들림 없이 최선을 다하겠다"고 말했다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
