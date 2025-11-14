본문 바로가기
사회
포천시 선단동, 대학 방문해 '찾아가는 전입신고 현장민원실' 운영

이종구기자

입력2025.11.14 11:05

경기 포천시 선단동은 지난 11일 차의과학대학교와 12일 대진대학교를 방문해 '찾아가는 전입신고 현장민원실'을 운영했다.

천시 선단동이 지난 11일 차의과학대학교와 12일 대진대학교를 방문해 '찾아가는 전입신고 현장민원실'을 운영하고 있다. 포천시 제공

이번 현장민원실은 소흘읍 행정복지센터와 시청 민원과 협업으로 진행했으며, 학기 중 바쁜 일정으로 행정복지센터 방문이 어려운 대학생들의 불편을 해소하기 위해 마련했다. 각 대학 학생회관 앞 부스에서 전입신고와 민원 상담을 현장에서 즉시 처리할 수 있도록 운영해 학생들의 행정 접근성을 높였다.


전입신고와 함께 기존에 전입지원금을 신청하지 못한 학생들을 위한 접수도 병행했다. 신청한 학생에게는 6개월 후 10만 원, 1년 후 20만 원의 지원금이 지급될 예정으로, 학생들의 지역 정착을 돕고 인구 유입을 확대하는 데 기여할 것으로 기대된다.

선단동 관계자는 "찾아가는 전입신고 서비스는 학생들이 일상 속에서 행정 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 마련한 것"이라며 "앞으로도 인구 유입을 위한 다양한 시책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


선단동 행정복지센터는 올해 운영 성과를 바탕으로 내년에도 차의과학대학교와 대진대학교에서 각 1회 '찾아가는 전입신고 현장민원실'을 운영할 계획이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

