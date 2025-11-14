본문 바로가기
해드윈, '가을 시리즈' 6언더파 신바람

노우래기자

입력2025.11.14 10:41

PGA 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십 선두
가나야 공동 2위, 브레넌 공동 43위 자리

애덤 헤드원(캐나다)이 오랜만에 리더보드 상단을 접수했다.


13일(현재시간) 버뮤다 사우샘프턴의 포트 로열 골프코스(파71·6828야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 가을 시리즈 버터필드 버뮤다 챔피언십(총상금 600만달러) 1라운드에서 버디 7개(보기 1개)를 쓸어 담았다. 첫날 6언더파 65타를 작성한 그는 공동 2위인 가나야 다쿠미(일본·5언더파 66타)에 1타 차 앞선 선두를 달렸다. 일몰로 일부 선수들이 라운드를 마치지 못했다.

애덤 해드윈이 버터필드 버뮤다 챔피언십 1라운드 10번 홀에서 티샷을 하고 있다. 사우샘프턴(버뮤다)=AFP연합뉴스

애덤 해드윈이 버터필드 버뮤다 챔피언십 1라운드 10번 홀에서 티샷을 하고 있다. 사우샘프턴(버뮤다)=AFP연합뉴스

1, 4번 홀 버디와 7~8번 홀 연속 버디로 전반에 4타를 줄였고, 후반에는 13번 홀(파3) 버디를 15번 홀(파4) 보기로 까먹었지만 다시 한번 16~17번 홀에서 연속 버디를 추가해 가장 높은 곳에 이름을 올렸다. 그린 적중 시 홀당 퍼팅 수가 1.54개로 발군이었다. 해드윈은 2015년 PGA 투어에 합류해 2017년 밸스파 챔피언십에서 1승을 거둔 선수다. 현재 세계랭킹 228위다.

지난달 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 초청 선수로 등판해 우승한 마이클 브레넌(미국)은 이븐파 71타를 쳐 공동 43위에 자리했다. 한국 선수는 출전하지 않았다. PGA 투어는 이 대회 이후 20일부터 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드에서 열리는 RSM 클래식으로 2025시즌을 마무리한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
