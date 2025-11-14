본문 바로가기
평창동계올림픽 경기장, '2025 스노우 애슬론'으로 다시 뛴다

이종구기자

입력2025.11.14 10:25

언론사 홈 구독
강원관광재단, 강릉시·평창군과 협력
12월 13일 개최…강원 겨울 스포츠 관광 활성화
겨울 스포츠 축제…누구나 즐기는 프로그램 운영

강원도 강릉시(시장 김홍규)와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 오는 12월 13일 평창 알펜시아 스키점프 센터 등 2018 평창동계올림픽 경기장 일원에서 참가자 약 500명을 규모로 '2025 스노우애슬론 대회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

'2025 스노우애슬론 대회' 포스터. 강원관광재단 제공

'2025 스노우애슬론 대회' 포스터. 강원관광재단 제공

이번 대회는 강릉시 관광거점 도시 육성 사업 중 올림픽 레거시권 연계 상품 개발 및 운용사업의 일환으로 기획되었다. 평창군과의 협력을 통해 겨울 스포츠 관광 활성화를 목표로 추진한다.


이번 대회는 눈 위 달리기, 놀이형 미션 수행 등이 결합된 복합 스포츠 이벤트로 구성되며, 올림픽 시설(스키점프 센터, 크로스컨트리 센터, 바이애슬론 센터)을 연계한 코스를 대회 공간으로 활용한다. 또한 참가자 유형(성인, 어린이 등)별 맞춤형 코스를 마련했다.

부대 프로그램으로 국가대표 선수와 함께하는 크로스컨트리 및 바이애슬론 스키 클래스, 지역 먹거리 공간 그리고 가족 휴게공간 등을 마련한다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "올림픽 유산의 활용을 통해 대중에게 접근성 높은 강원 겨울 스포츠 경험을 제공하는 것이 본 사업의 취지"라며 "이를 계기로 올림픽 유산을 활용한 지역특화 관광 콘텐츠를 지속 발굴하고, 지역 관광 활성화에 기여하겠다"고 말했다




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
