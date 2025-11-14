IBK기업은행, 노동부와 중기 퇴직연금 재정검증 가이드북 발간

기본편부터 심화편까지 제공

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 415,433 전일가 20,750 2025.11.14 10:07 기준 관련기사 김성태 기업은행장, 부산서 중소기업 현장 간담회 개최은행별 배드뱅크 출연금 조만간 확정…총 3600억원기업은행, 중소·중견기업에 1700억 규모 모험자본 공급 전 종목 시세 보기 close 과 고용노동부는 퇴직연금 재정검증 가이드북을 제작·배포했다고 14일 밝혔다.

지난 5월 두 기관이 체결한 퇴직연금 확정급여형(DB) 질적 성장을 위한 업무협약 후속 과제다.

중소기업 퇴직연금 담당자 실무 역량을 강화하고 근로자 퇴직연금 이해도를 높이는 게 목적이다.

가이드북은 DB 적립금 적정성을 검증하는 '재정검증 기본편', 노무·세무·회계 등 내용을 담은 'DB형 제도 심화편', 현장 '주요 질문편' 등으로 구성했다.

다음 달 9일까지 초성 퀴즈 이벤트도 한다. DB 퇴직연금 제도 관련 초성 퀴즈를 푸는 방식이다. 정답을 맞힌 참여자 중 선착순 5100명에게 모바일 커피 쿠폰을 준다.

누구나 아이원뱅크(개인) 애플리케이션을 통해 이벤트에 참여할 수 있다.

기업은행 관계자는 "DB 가입 기업 수 기준 퇴직연금 1위 사업자로서 앞으로도 노동부와 함께 민관 협업 과제를 발굴·실행할 계획"이라며 "이를 통해 DB형 제도의 질적 성장을 이끌고 궁극적으로 근로자 퇴직급여 수급권 보호를 하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>