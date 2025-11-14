본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

IBK기업은행, 노동부와 중기 퇴직연금 재정검증 가이드북 발간

문채석기자

입력2025.11.14 09:45

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기본편부터 심화편까지 제공

IBK 기업은행 과 고용노동부는 퇴직연금 재정검증 가이드북을 제작·배포했다고 14일 밝혔다.


IBK기업은행, 노동부와 중기 퇴직연금 재정검증 가이드북 발간
AD
원본보기 아이콘

지난 5월 두 기관이 체결한 퇴직연금 확정급여형(DB) 질적 성장을 위한 업무협약 후속 과제다.

중소기업 퇴직연금 담당자 실무 역량을 강화하고 근로자 퇴직연금 이해도를 높이는 게 목적이다.


가이드북은 DB 적립금 적정성을 검증하는 '재정검증 기본편', 노무·세무·회계 등 내용을 담은 'DB형 제도 심화편', 현장 '주요 질문편' 등으로 구성했다.


다음 달 9일까지 초성 퀴즈 이벤트도 한다. DB 퇴직연금 제도 관련 초성 퀴즈를 푸는 방식이다. 정답을 맞힌 참여자 중 선착순 5100명에게 모바일 커피 쿠폰을 준다.

누구나 아이원뱅크(개인) 애플리케이션을 통해 이벤트에 참여할 수 있다.


기업은행 관계자는 "DB 가입 기업 수 기준 퇴직연금 1위 사업자로서 앞으로도 노동부와 함께 민관 협업 과제를 발굴·실행할 계획"이라며 "이를 통해 DB형 제도의 질적 성장을 이끌고 궁극적으로 근로자 퇴직급여 수급권 보호를 하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

이틀 일하고 그만뒀더니…"180만원 물어내라" 강남 치과 '퇴사 약정' 논란

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기