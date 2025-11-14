KB캐피탈, LG전자 베스트샵 고객 장기렌터카 특별 프로모션

베스트샵 구매고객 KB캐피탈 장기렌터카 계약시

렌트료 할인, 상품권 최대 50만원 혜택 등 제공

매장QR 접속만으로 차량정보 확인, 상담신청

KB캐피탈은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 91,600 전일대비 900 등락률 -0.97% 거래량 169,663 전일가 92,500 2025.11.14 09:34 기준 관련기사 벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의"사상 최대 증시, 증권업 실적도 고공행진… 업종 전반에 온기 확산더 높아진 온실가스 감축 상한선…산업계 "주력산업 손발 스스로 묶는 것" 전 종목 시세 보기 close 베스트샵과 함께 장기렌터카 제휴 프로모션을 한다고 14일 밝혔다.

전국 LG전자 베스트샵 직영점에서 가전 등을 구매한 고객은 KB캐피탈 장기렌터카를 신규 계약할 경우 월 렌트료 할인과 함께 차량 가격에 따라 최대 50만원의 LG전자 베스트샵 모바일상품권을 받는다.

LG전자 베스트샵 직영점에서 제품을 구매한 뒤 매장 내 행사 안내 QR코드를 통해 프로모션 페이지에 접속하면 차량 정보와 할인된 렌트료를 볼 수 있다.

이후 상담을 신청하면 전문 상담사가 장기렌터카 상품 안내부터 계약까지 전 과정을 지원한다.

계약을 마친 고객에게는 차량 가격에 따라 최대 50만원의 LG전자 베스트샵 모바일 상품권을 준다.

KB캐피탈 관계자는 "고객에게 가전제품 구매와 차량 이용을 결합한 합리적 소비 경험을 제공하기 위해 LG전자와 함께 본 행사를 기획했다"며 "고객 일상 전반에서 실질적인 혜택을 제공하는 다양한 금융 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>