울산시, 청년 공공임대주택 울산 U-Home 양정 첫 입주자 모집

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.14 09:17

14일부터 총 18호 청년대상 공급 진행

울산 청년들의 주거 걱정을 덜어줄 '희망 보금자리'가 드디어 문을 연다.


시는 청년 공공임대주택 유홈(U home) 양정의 준공을 앞두고 11월 14일부터 입주자 모집에 들어간다.

조감도.

조감도.

모집 호수는 전용면적 20㎡형 11호, 21㎡형 7호 등 총 18호다. 이 가운데 주거약자용 1호, 자립준비 청년 우선공급 1세대도 포함된다.

입주자 모집 공고일(2025년 11월 14일) 기준 무주택자이면서 울산 거주(또는 소득 근거지) 청년이라면 일정 요건 충족 시 신청할 수 있다.


서류 신청은 11월 28일 접수한다. 이어 오는 2026년 2월 10일 당첨자를 발표하며 입주는 2월 24일부터 시작될 예정이다. 자세한 내용은 울산도시공사 누리집에서 확인할 수 있다.


유홈 양정은 북구 양정동에 지상 5층, 연면적 620㎡ 규모로 건립된다.

세대별 특화 품목으로 냉장고, 세탁기, 인덕션, 싱크대, 붙박이장이 기본 제공된다. 특히, 공용공간에는 1호당 1개 이상 계절창고가 별도 설치돼 협소한 면적을 보완하는 등 공간 효율성을 높였다.


시는 "지난해 성안동 36호, 올해 신정동 38호를 공급하였고, 내년 상반기에는 양정동과 삼산동 등 6곳에 청년형 유홈 150호, 하반기에는 성안동 신축매입약정형 유홈 48호를 추가 공급할 계획"이라며 "청년 주거안정과 주거만족도 향상을 위해 유홈 사업을 지속 추진하겠다"라고 말했다.


울산시는 양정을 시작으로 11월 중 달동·삼산·백합·태화 등 4개소 96호의 청년형 유홈 입주자 모집 공고도 순차적으로 진행할 예정이다.

위치도.

위치도.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
