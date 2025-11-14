본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

웅진씽크빅, 고전의 지혜 담은 그림책 '루돌프J' 출간

최호경기자

입력2025.11.14 08:57

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

달달 옛글조림 시리즈 첫 작품

웅진씽크빅이 고전산문을 현대적 감성으로 재해석한 그림책 시리즈 '달달 옛글조림'의 첫 작품 '루돌프J'를 출간했다고 14일 밝혔다.


달달 옛글조림은 '오래된 글을 다정히 달여 마음에 녹인다'는 의미로, 고전이 담고 있는 지혜를 아이들의 눈높이에서 재해석한 그림책 시리즈다.

웅진씽크빅, 고전의 지혜 담은 그림책 '루돌프J' 출간
AD
원본보기 아이콘

이 시리즈는 십여 명의 그림책 작가들이 정출헌 부산대 한문학과 교수, 이승은 고려대 국어국문학과 교수의 자문과 함께 '지금 읽어도 공감되는 이야기'를 완성도 높은 창작 그림책으로 선보인다.

글과 그림은 '파란 파도'로 볼로냐국제아동도서전 '올해의 일러스트레이터'에 선정된 유준재 작가가 맡았다. 판화와 디지털 레이어를 조화롭게 활용한 독창적인 기법으로 눈 덮인 겨울 풍경과 등장인물의 감정을 섬세하게 그려냈다.


안경숙 웅진씽크빅 콘텐츠개발본부장은 "고전의 재해석은 시대적 한계를 넘어 새로운 의미와 관점을 제공한다"며 "달달 옛글조림 시리즈를 통해 고전의 사유와 지혜로 우리의 일상을 다시 움직이게 하는 동인과 가치를 찾길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

"사망률 100% 육박"…1차대전 악몽, 우크라 전장서 재발

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기