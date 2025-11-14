본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고양시, 환경개선부담금 체납고지서 일제 발송…11월 말까지 납부

이종구기자

입력2025.11.14 08:46

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시, 2만8975건·17억7700만원 대상

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2025년도 2기분으로 부과된 환경개선부담금과 작년도 전체 체납분에 대한 체납·독촉고지서를 일제 발송한다고 14일 밝혔다.

고양시, 환경개선부담금 체납고지서 일제 발송…11월 말까지 납부
AD
원본보기 아이콘

이번 발송 대상에는 자동차분 환경개선부담금 체납분 약 2만8975건, 약 17억7700만원이 포함되며, 납부기한은 11월 30일까지다.


환경개선부담금은 경유차 등 배출원 소유자에게 부과되며, 대기환경 개선 및 환경투자 재원을 확보하기 위한 중요한 제도다.

고지서에 기재된 전자납부번호(지방세입계좌)를 통해 금융기관 계좌이체 시 별도의 수수료 없이 간편하게 이체 가능하며, 기타 납부 방법으로는 인터넷지로·위택스 등이 있다. 문의사항은 고양시청 기후에너지과로 연락하면 상세 안내를 받을 수 있다.


시는 납부율 향상을 위해 이번 고지서 발송을 시작으로 체납 잔액 정리를 위한 재산권(자동차 등) 압류 조치도 순차적으로 시행할 계획이다.


시 관계자는 "납부기한 내에 이행되지 않을 경우 강제처분 대상이 될 수 있으므로, 고지서를 받으신 분은 반드시 납부 여부를 확인하고 기한 내 납부해 주시길 바란다"고 당부했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

"사망률 100% 육박"…1차대전 악몽, 우크라 전장서 재발

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기