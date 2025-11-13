'제5회 경산시장배 외국인 유학생 축구대회' 개최…6개 대학 250여 명 참가

14일 대신대학교 운동장서 우리말퀴즈·노래자랑 등도 마련

최대해 대신대 총장 "소통·협력 및 한국문화 이해 기대"

경산시(시장 조현일)는 '제5회 경산시장배 외국인 유학생 축구대회'가 14일 대신대학교 운동장에서 개최된다고 밝혔다.

대신대학교(총장 최대해)가 주최하고 경산시가 후원하는 이번 대회는 대신대, 대구한의대, 영남대를 비롯한 관내 6개 대학에 재학 중인 외국인 유학생 250여 명이 참가한다.

행사가 열리는 대신대학교 축구장 전경. 경산시 제공

주최 측은 이번 축구 경기를 통해 글로벌 커뮤니티를 구축하고 서로의 문화 차이를 이해하는 교류의 장을 기대하고 있다.

베트남, 우즈베키스탄, 네팔 등 세계 각국에서 모인 외국인 유학생들은 소속 대학팀 자격으로 출전하여 예선전과 준결승전, 결승전을 치를 예정이며, 이외에도 '우리말 맞히기 OX 퀴즈', '외국인 유학생 노래자랑' 등 부대행사도 준비돼 있어 더욱 다채로운 대회가 될 예정이다.

최대해 대신대학교 총장은 "이번 대회를 통해 외국인 유학생들이 스포츠를 통해 서로 소통하고 협력하며, 한국 문화를 더 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

조현일 경산시장은 "이번 대회가 다양한 국적의 유학생들이 하나로 어우러져 우정을 나누고, 경산시가 글로벌 문화도시로 거듭나는 데 일조하길 기대한다"며, "앞으로도 외국인 유학생들이 경산에서 더 많은 추억과 경험을 쌓을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





