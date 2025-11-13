이한주 경인사 이사장 "국책연구기관, 정책 과학적 뒷받침 성과 내야"

이한주 경제·인문사회연구회(경인사) 이사장은 13일 "국책연구기관이 정부 정책의 근거를 과학적으로 뒷받침하는 실질적 성과를 내야 한다"고 말했다.

이한주 경제·인문사회연구회 이사장이 13일 세종국책연구단지에서 취임사를 하고 있다. 경인사 AD 원본보기 아이콘

이 신임 이사장은 이날 오전 세종국책연구단지에서 취임식을 갖고 취임사를 통해 "연구회가 각 기관이 본연의 임무를 효과적으로 수행하며 구체적인 실적을 낼 수 있도록 지원·독려하겠다"며 이같이 말했다. 지난 10일 취임한 이 이사장의 임기는 2028년 11월9일까지 총 3년이다.

이 이사장은 "연구기관 간 협업과 집단지성을 발휘해 대통령과 정부의 비전을 실현하고 연구자들이 자긍심을 가지고 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "연구회와 연구기관이 단순 연구보고서 생산을 넘어 정책 현장에 영향을 미치는 성과를 만들어 정부부처에 실질적 지원을 제공하겠다"고 말했다.

이 이사장은 성남시 사회적기업지원센터장, 경기연구원장, 민주연구원장, 대통령 직속 국정기획위원회 위원장 등을 역임했다. 이재명 대통령의 정책 멘토로도 알려진 인물이다.

이날 취임식에는 26개 국책연구기관장 및 관계자 등 약 130명이 참석했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



