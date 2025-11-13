삼성생명, 3분기 순익 7230억원…전년比 7.3%↑

삼성생명의 올해 3분기 실적이 지난해 같은 기간과 비교해 성장했다.

삼성생명은 올해 3분기 연결기준 지배주주 누적 당기순이익이 2조1171억원으로 전년 동기(2조421억원) 대비 3.7% 증가했다고 13일 밝혔다.

삼성생명 사옥.

3분기 순이익은 전년 동기 대비 7.3% 증가한 7230억원을 기록했다. 3분기 보험손익은 2620억원으로 전년 동기와 비교해 45% 줄었다. 3분기 투자손익은 6920억원으로 전년 동기 대비 65.9% 상승했다.

3분기 누적 건강 신계약 보험계약마진(CSM)은 1조7517억원으로 전년 동기 대비 23.9% 증가했다. 3분기 말 CSM은 14조원으로 지난해 말(12조9000억원)과 비교해 8.9% 증가했다. 이는 건강 상품 라인업을 확대해 순수건강 중심의 상품경쟁력을 높인 결과다. 건강 신계약 마진도 전년 동기 대비 0.2배 증가한 16.8배를 기록하며 수익성 개선에 박차를 가하고 있다.

3분기 말 기준 전속설계사(4만2096명)와 법인보험대리점(GA) 가동 지사 수(3939개)도 꾸준히 증가하며 채널 균형 성장을 이어가고 있다. 자본건전성을 가늠할 수 있는 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 193%를 기록했다.





최동현 기자



