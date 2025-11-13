AI 수요에 반도체 '활활'…10월 ICT 수출, 역대 최고치

조업일수 줄었지만 9개월 연속 증가

지난달 국내 정보통신기술(ICT) 수출이 조업일수 감소에도 인공지능(AI) 수요가 늘어나며 반도체가 호황을 이어가 10월 기준 사상 최대 실적을 경신했다.

13일 과학기술정보통신부가 발표한 '10월 ICT 수출입 동향'에 따르면, ICT 수출은 233억3000만달러로 전년 같은 달보다 12.2% 늘었다. 지난해 대비 조업일수가 이틀 줄고 글로벌 통상 불확실성이 지속된 상황에서도 9개월 연속 증가세를 이어갔다.

특히 반도체가 전체 흐름을 주도했다. 10월 반도체 수출은 157억4000만달러로 25.4% 뛰며 8개월 연속 두 자릿수 증가를 기록했다. D램·낸드 가격 회복과 AI 서버 중심의 고부가 메모리 수요가 크게 늘어난 것이 주효했다.

휴대전화는 삼성전자의 하반기 신제품(폴더블폰 등) 판매 호조로 완제품 수출은 증가했으나, 애플 등 글로벌 제조사 생산기지가 몰린 중국향 부분품 수출이 부진해 전체 수출액은 11.8% 감소했다.

통신장비 수출은 베트남·인도에서 기지국 장비 수요가 늘며 2.5% 증가했다.

지역별로는 대만향 수출이 두드러졌다. TSMC의 견조한 생산 흐름 속에 대만으로의 ICT 수출은 42억8000만달러로 전년 동월 대비 60% 급증했다. DDR5·고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 메모리(수출액 32억달러, 60% 증가)가 증가세를 견인했다.

10월 ICT 수입은 129억6000만달러로 2.9% 줄었고, 무역수지는 103억7000만달러 흑자를 기록했다. 휴대전화·디스플레이 등 일부 품목 수입이 감소한 반면, AI 인프라 강화 움직임 속에 GPU(그래픽처리장치) 수입은 전년 동월 대비 725.9% 폭증했다.





