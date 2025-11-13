우리금융미래재단, 9년째 '약자동행'…2400가구에 '온기' 선물

서울특별시사회복지협의회 조준호 부회장, 우리금융미래재단 석진형 팀장이 지난 12일 한파 지원 물품 전달식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 우리금융미래재단 AD 원본보기 아이콘

우리금융그룹 우리금융미래재단은 지난 12일 겨울철 한파에 취약한 에너지 취약계층 2400가구에게 방한용품을 지원하는 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이번 지원은 우리금융그룹이 2017년부터 9년째 서울특별시사회복지협의회와 함께 이어오고 있는 '에너지 취약가구 지원사업'의 일환이다. 지난해부터는 우리금융그룹 전 계열사가 출연해 설립한 공익재단인 우리금융미래재단이 주관기관이 되어, 지원 규모를 확대하며 지속적으로 사업을 이어가고 있다.

우리금융미래재단은 올겨울 서울시 주거 취약가구를 대상으로 겨울 이불 세트, 전기장판 등 방한용품을 전달해 한파로 인한 주민들의 건강 악화를 예방하고, 보다 따뜻한 주거환경을 만드는 데 힘을 보탠다.

12일에 진행된 한파 지원 물품 전달식에는 서울특별시사회복지협의회 조준호 부회장, 우리금융미래재단 석진형 팀장이 참석해 본격적인 한파 대비 지원의 시작을 알렸다.

우리금융미래재단 관계자는 "기온 변화에 취약한 주거 취약가구가 조금이나마 따뜻하고 건강한 겨울을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 '약자와의 동행'이라는 가치 아래 실질적인 지원을 통해 지역사회와 함께하는 따뜻한 사회공헌을 실천하겠다"고 전했다.

한편, 우리금융미래재단은 발달장애인의 일자리 생태계 조성을 위해 '굿윌스토어'매장을 건립하고 기부문화 확산을 위해 물품 기부함인 '굿윌기부함'을 우리은행 영업점에 설치·운영 중이다.

또 저소득 아동·청소년의 시·청각 수술을 지원하는 '우리루키', 청소년 미혼 한부모의 자립을 돕는 '우리 원더패밀리' 등 복지 사각지대 취약계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 통해 포용적 금융과 따뜻한 나눔의 가치를 실천하고 있다.





