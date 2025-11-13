신라스테이 '투숙·뷔페' 이용 시 항공 마일리지 적립

캐세이 마일리지 적립 대상 확대

신라스테이가 캐세이퍼시픽항공을 운영하는 '캐세이'와 제휴 혜택을 확대한다고 13일 밝혔다.

신라스테이는 지난해부터 캐세이와 협업해 투숙 고객에게 객실 할인과 마일리지 적립 혜택을 제공해왔다. 이번 제휴 확대를 통해 호텔 내 중·석식 뷔페 및 라운지 바에서도 마일리지 적립이 가능해져 혜택 범위가 한층 넓어졌다.

신라스테이 공식 홈페이지를 통해 예약한 캐세이 회원은 객실 및 패키지 요금 10% 상시 할인 혜택을 받을 수 있으며, 객실 1박당 300 아시아 마일즈가 적립된다. 또한 중·석식 뷔페 또는 라운지 바 이용 금액 1000원당 1 아시아 마일즈가 적립된다. 혜택은 체크인 또는 결제 시점에 캐세이 실물 또는 디지털 회원카드를 제시하면 적용된다.

아시아 마일즈는 캐세이 멤버십의 고유 화폐(마일리지)로, 항공권 구입은 물론 여행, 쇼핑, 다이닝, 웰니스, 기부 등 다양한 라이프스타일 영역에서 사용할 수 있다. 제휴 확대를 기념해 오는 12월까지 프로모션도 진행한다.

아시아 마일즈 더블 적립 캠페인을 통해 객실 이용 시 기본 적립에 더해 1박당 300 아시아 마일즈를 추가로 제공한다. 더블 마일리지는 최대 10박까지 총 3000 마일리지를 적립할 수 있다.

이벤트 기간 중 신라스테이에서 아시아 마일즈를 적립한 모든 캐세이 회원을 대상으로 '럭키드로우' 이벤트도 진행한다. 이벤트는 별도 신청 없이 적립 시 자동 응모되며, 당첨자에게는 ▲캐세이퍼시픽 인천-홍콩 일반석 왕복 항공권 2인(1명) ▲신라스테이 전 지점(신라스테이 플러스 이호테우 제외) 스탠다드 객실 숙박권 1매(2명) ▲캐세이퍼시픽 모형 비행기(20명) 등이 제공된다. 당첨 결과는 1월중 신라스테이 공식 홈페이지를 통해 발표된다.





