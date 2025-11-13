지휘자 장한나, KAIST 초빙특임교수 임명

세계적으로 이름을 알린 첼리스트 출신의 지휘자 장한나 씨가 KAIST 강단에 선다.

KAIST는 지휘자 장한나 씨를 문화기술대학원 초빙특임교수로 임명했다고 13일 밝혔다. 세계 정상급 예술가를 초빙해 KAIST 내 문화예술 저변을 넓히고 학생들이 창의·융합 인재로 성장할 수 있는 토대를 마련한다는 게 이번 임용의 목적이다.

지휘자 장한나 씨가 오케스트라 연주를 지휘하고 있다. KAIST 제공 AD 원본보기 아이콘

장 교수는 '오케스트라 마스터 클래스' 수업을 맡아 지난 31년간 음악가로서 쌓아온 연구와 무대 경험을 학생들에게 소개하고 학부생 및 대학원생 대상의 리더십 특강으로 음악에 대한 비전과 지휘자로의 리더십 철학을 공유할 예정이다.

오케스트라 마스터 클래스는 지휘자가 직접 학생 연주자들과 실연을 통해 음악 해석과 협업을 지도하는 공개 실습형 수업이다.

(왼쪽부터) 남주한 교수, 장한나 교수, 이광형 총장. KAIST 제공 원본보기 아이콘

특히 장 교수는 문화기술대학원 조수미 공연예술연구센터를 통해 오케스트라 연주에 필요한 인공지능(AI) 기술 자문에도 참여해 예술과 과학기술의 융합을 탐구하는 새로운 연구 방향을 제시하는 역할을 한다. 임용 기간은 이달부터 2년간이다.

장 교수는 "KAIST에서 학생들과 예술, 리더십 그리고 협업의 가치를 공유할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "음악을 통해 미래 과학기술 리더가 예술성과 창의력, 표현력을 키우는 데 기여하도록 하겠다"고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 "장 교수는 세계적인 지휘자로 예술적 통찰과 리더십을 겸비한 것으로 평가받는다"며 "장 교수의 합류를 계기로 과학과 예술이 만나는 융합의 장을 열어 미래 과학자에게 창의적 영감을 불어넣기를 기대한다"고 말했다.

한편 장 교수는 만 11세에 로스트로포비치 첼로 콩쿠르에서 최연소 우승을 차지하며 세계적으로 이목을 끌었다. 이후 첼리스트로서 국제무대에서 활약한 장 교수는 현재 지휘자로 전향해 뮌헨 필, 파리 오케스트라, 런던 필하모니아, 왕립 콘세르트헤바우 오케스트라 등 세계 유수의 오케스트라를 지휘하며 음악적 리더십과 예술적 비전을 인정받고 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>